Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В понедельник, 10 июня, Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком.
Это достаточно крупный банк, он входил в топ-30 российских кредитных учреждений. Еще в 2012 году он занимал лишь 272-е место в рейтинге банков по величине активов. Однако в последние годы банк "Югра" привлекал вклады физических лиц под достаточно большие проценты и во многом за счет этого резко увеличил активы.
По мнению аналитика рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) Юрия Беликова, объем средств физических лиц составляет 173 млрд рублей, корпоративных клиентов — 45 млрд рублей.
Да, были. Еще осенью 2016 года Центробанк потребовал от банка ограничить привлечение вкладов физических лиц. Однако на сайте банка и после этого предлагали открыть депозит под достаточно высокий процент, что свидетельствует о том, что банк "Югра" каким-то образом обходил требование регулятора.
25 апреля 2017 года в работе информационных систем банка произошел сбой, в результате чего вплоть до 27 апреля у части вкладчиков возникали затруднения с получением средств. Представители "Югры" объяснили проблемы "нарушениями в системе внешнего энергоснабжения". После сбоя Центробанк РФ начал внеплановую проверку в банке.
По данным СМИ, в мае 2017 года Центробанк предписал "Югре" увеличить резервы на сумму более 40 млрд рублей.
"На протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций с вкладами" — так зампред Банка России Василий Поздышев объяснил введение в банке "Югра" временной администрации.
А введение моратория на удовлетворение кредиторов банка означает, что банк временно прекращает выполнять свои обязательства перед кредиторами (то есть теми, кто давал банку деньги). В этот период временная администрация — в данном случае Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — оценивает, есть ли у организации деньги, чтобы вернуть все вклады и деньги на счетах.
Центробанк принимает такие меры в случае, если у него есть основания полагать, что банк не справится со своими обязательствами — то есть в нем меньше денег, чем он должен.
Возможно, но не обязательно. АСВ в ближайшее время определит финансовое положение банка. Если размер "дыры" — то есть разницы между активами и обязательствами — небольшой, то "Югру" будут санировать: новая администрации банка получит от ЦБ или уполномоченного им банка средства на восстановление нормальной работы. В этом случае организация через некоторое время (но не раньше чем через три месяца) возобновит работу. Эксперты считают, что такой сценарий вполне возможен.
Но если "дыра" большая, то начнется процедура банкротства банка.
Банк "Югра" является участником государственной системы страхования вкладов. Застрахованы все вклады физических лиц и деньги на счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в размере до 1,4 млн рублей. Эти средства АСВ вернет вам в полном объеме.
Выплаты физическим лицам начнутся не позднее 24 июля. До этого времени вам необходимо обратиться с заявлением в банк-агент, через который будут возвращаться деньги. Информация о том, какие банки будут назначены агентами, появится до 17 июля. Она будет опубликована в СМИ, а также размещена в отделениях "Югры". Консультацию вы можете получить по телефону горячей линии АСВ: 8-800-200-08-05
Василий Поздышев сообщил, что большая часть вкладчиков банка "Югра" застрахована в АСВ. Страховые выплаты составят 170 млрд рублей, не подпадает под выплаты около 10 млрд рублей.
Средства физических лиц и ИП, превышающие застрахованную сумму в 1,4 млн рублей, а также все средства юридических лиц (кроме ИП) будут возвращаться только после начала процедуры банкротства. Активы банка разделят между всеми, кому он должен.
Директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко сообщила, что объем средств юридических лиц в банке "Югра" не превышает 2,2 млрд рублей.
Впрочем, не исключено, что до процедуры банкротства дело не дойдет. Если АСВ решит проводить санацию банка, а не начинать процедуру банкротства, все деньги на счетах сохранятся.
Нет, нельзя. Вы должны выполнять ваши обязательства по выплате кредита в полном объеме — только теперь вы должны не банку, а АСВ.
Сергей Круглов