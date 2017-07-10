Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"

Были ли какие-то предпосылки к возникновению опасной ситуации в банке?

Да, были. Еще осенью 2016 года Центробанк потребовал от банка ограничить привлечение вкладов физических лиц. Однако на сайте банка и после этого предлагали открыть депозит под достаточно высокий процент, что свидетельствует о том, что банк "Югра" каким-то образом обходил требование регулятора.

25 апреля 2017 года в работе информационных систем банка произошел сбой, в результате чего вплоть до 27 апреля у части вкладчиков возникали затруднения с получением средств. Представители "Югры" объяснили проблемы "нарушениями в системе внешнего энергоснабжения". После сбоя Центробанк РФ начал внеплановую проверку в банке.

По данным СМИ, в мае 2017 года Центробанк предписал "Югре" увеличить резервы на сумму более 40 млрд рублей.