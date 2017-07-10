ФАС направила в Минкомсвязь предложения по отмене национального роуминга

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в Минкомсвязь предложения по отмене национального роуминга, сообщил ТАСС представитель пресс-службы антимонопольного ведомства.
"Мы отправили предложения по внесению мероприятий в дорожную карту (разработанную министерством - прим. ред.), схожих мероприятий, что проводит и ФАС - внедрение принципов справедливого роуминга и т. д.", - пояснили в ФАС.
В России действует национальный и внутрисетевой роуминг, а также отдельный роуминг по Крыму. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона. Внутрисетевой роуминг действует в пределах одной сети на территории всей страны и отличается по регионам.
В конце июня группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене национального роуминга. Документ вносит поправки в статью 54 ФЗ "О связи" и предлагает операторам предоставлять услуги связи в пределах РФ по единому тарифу соответствующего оператора. Вступить в силу новые нормы могут с 1 января 2018 года.