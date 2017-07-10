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"Арктическая горная компания" оспаривает требование возместить 2 млрд руб. ущерба для недр

Экономика и бизнес
10 июля, 13:33 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, июля. /ТАСС

Представитель АГК отметил, что все работы по разработке нового месторождения в Таймырском Долгано-Ненецком районе проводились в соответствии с проектной документацией

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НОВОСИБИРСК, 10 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области провел в понедельник предварительное заседание по иску "Арктической горной компании" (АГК) к департаменту Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу: компания оспаривает требование ведомства возместить свыше 2 млрд руб. ущерба недрам, нанесенного при самовольном проведении подготовительных работ на угольном месторождении на Таймыре. Как сообщил представитель АГК Роман Быстров, все работы проводились в соответствии с проектной документацией, технологические пробы состоят из горных пород, а не из чистого антрацита.

"Арктическая горная компания", находящаяся под управлением УК "Востокуголь", ведет разработку нового месторождения в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края (участок "Река Малая Лемберова" - прим. ТАСС), где обнаружен "арктический карбон" - антрацит высочайшего качества. Согласно материалам дела, Росприроднадзор по СФО потребовал компанию возместить нанесенный недрам на участке ущерб в апреле этого года. Сумма требований, по данным Быстрова, превышает 2 млрд рублей.

"Мы считаем, что данные требования о выплате в добровольном порядке свыше 2 миллиардов рублей не имеют законных оснований. Вся документация была оформлена надлежащим образом. Есть проект на геолого-разведывательные работы, который включает опробование для промышленного испытания - 5 проб от 100 до 200 тыс. тонн в каждой. В этом проекте не фигурирует антрацит - предполагается, что на содержание антрацита будет исследована горная масса", - сказал представитель АГК.

Как отметила судья Елена Булахова, в распоряжении суда нет документов, подтверждающих, что АГК добыла на лицензированном участке антрацит на сумму свыше 2 млрд рублей. Согласно материалам дела, сумма ущерба была рассчитана Росприроднадзором исходя из статистики по ценам на антрацит и объемам реализуемой продукции.

Как уточнили ТАСС в Росприроднадзоре по СФО, требование к АГК было предъявлено по поручению центрального аппарата. Получить комментарий в "Арктической горной компании" ТАСС не удалось.

АГК ведет разработку крупнейшего месторождения угля на Таймыре с лета 2016 года. Как сообщалось ранее, объем месторождения оценивается в 600 млн тонн антрацита. Планируется, что уголь в том числе будет поставляться в страны Европы по Северному морскому пути.

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