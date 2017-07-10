МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов. Это, а также ряд других поручений главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Разработать комплекс мер, направленных на недопущение сокращения объема пригородных перевозок и восстановление востребованных маршрутов, предусмотрев в нем механизмы целевой поддержки социально значимых маршрутов", - говорится перечне поручений президента.

Документ также предписывает правительству РФ "обеспечить внесение в Госдуму проекта федерального закона об организации пассажирского сообщения в РФ". Согласно поручениям, законопроект должен предусматривать внедрение стандартов регулярного пригородного пассажирского сообщения, доступности для населения этих услуг, качества пассажирских перевозок, устанавливающих уровень комфортности подвижных составов, их наполняемости, скорость и график движения составов на маршруте и другие параметры. Стандарты должны регламентировать и безопасность пассажирских перевозок.

Проект закона должен быть подготовлен с учетом разграничения полномочий и ответственности федеральных и местных органов власти.

Путин также поручил "сформировать механизмы экономического стимулирования обновления подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры; использования подвижного состава отечественного производства с улучшенными техническими характеристиками, в том числе малой вместимости". Кроме того, кабмин совместно со Счетной палатой РФ проведут анализ экономической эффективности пригородных железнодорожных перевозок пассажиров, системы их тарифного регулирования, результативности предоставленных налоговых льгот, субсидий, трансфертов и других форм государственной поддержки.