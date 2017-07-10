Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов

Экономика и бизнес
10 июля, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Поручение президента предписывает кабмину обеспечить внесение в Госдуму проекта федерального закона об организации пассажирского сообщения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил восстановить востребованные маршруты пригородных поездов. Это, а также ряд других поручений главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Смотрите также

Погоня за электричками: останутся ли в России пригородные поезда

"Разработать комплекс мер, направленных на недопущение сокращения объема пригородных перевозок и восстановление востребованных маршрутов, предусмотрев в нем механизмы целевой поддержки социально значимых маршрутов", - говорится перечне поручений президента.

Документ также предписывает правительству РФ "обеспечить внесение в Госдуму проекта федерального закона об организации пассажирского сообщения в РФ". Согласно поручениям, законопроект должен предусматривать внедрение стандартов регулярного пригородного пассажирского сообщения, доступности для населения этих услуг, качества пассажирских перевозок, устанавливающих уровень комфортности подвижных составов, их наполняемости, скорость и график движения составов на маршруте и другие параметры. Стандарты должны регламентировать и безопасность пассажирских перевозок.

Проект закона должен быть подготовлен с учетом разграничения полномочий и ответственности федеральных и местных органов власти.

Путин также поручил "сформировать механизмы экономического стимулирования обновления подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры; использования подвижного состава отечественного производства с улучшенными техническими характеристиками, в том числе малой вместимости". Кроме того, кабмин совместно со Счетной палатой РФ проведут анализ экономической эффективности пригородных железнодорожных перевозок пассажиров, системы их тарифного регулирования, результативности предоставленных налоговых льгот, субсидий, трансфертов и других форм государственной поддержки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Керченском мосту началась укладка асфальта
2
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
3
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
4
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
5
Банк "Югра". Досье
6
ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра"
7
Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"
Темы дня
Реклама