Путин потребовал от шести регионов исчерпывающих мер по наполнению дорожных фондов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал привести в соответствие с доходами объемы региональных дорожных фондов, особо отметив шесть конкретных субъектов РФ.
Соответствующее поручение содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне по итогам заседания правительства РФ, состоявшегося 22 июня.
"Правительству РФ совместно с высшими органами государственной власти субъектов РФ, прежде всего Республики Калмыкия, Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской, Тверской и Астраханской областей, с учетом ранее данных поручений принять исчерпывающие меры по приведению в соответствие объемов формируемых региональных дорожных фондов объемам средств, фактически полученных от доходов, учитываемых при формировании таких фондов, а также недопущению нецелевого использования средств таких фондов", - говорится в документе.
Путин потребовал представить ему доклад по этому вопросу до 1 ноября 2017 года, а далее готовить такие отчеты раз в полугодие.