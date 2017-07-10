Путин поручил создать механизм санации страховых компании по аналогии с банковским

Что нужно знать вкладчикам банка "Югра"Экономика и бизнес 10 июля, 15:22
Кузнецова обыграла Радваньскую и вышла в четвертьфинал УимблдонаСпорт 10 июля, 15:18
Суд отказался закрыть буферные пруды Омского НПЗ по иску РосприроднадзораСибирь 10 июля, 15:14
Глава МВД Германии сравнил радикальных демонстрантов на G20 с исламистамиМеждународная панорама 10 июля, 15:12
Наставник "Фенербахче" Обрадович признан лучшим тренером прошлого сезона ЕвролигиСпорт 10 июля, 15:08
Мантуров предложил использовать роботов в труднодоступных районах РоссииВ стране 10 июля, 15:04
В Кремле не знают адвоката Весельницкую, с которой виделся Трамп-младшийПолитика 10 июля, 15:02
Экс-глава Карелии Худилайнен вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл"Транспорт 10 июля, 14:58
Сбербанк установил первый банкомат с функцией распознавания лицЭкономика и бизнес 10 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к ноябрю текущего года создать в РФ механизм санации страховых компании по аналогии с тем, что действует в отношении банков.
Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 22 июня совещания с правительством.
"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих создание механизма финансового оздоровления (санации) страховых организаций по аналогии с механизмом финансового оздоровления кредитных организаций", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Срок выполнения данной задачи установлен до 1 ноября 2017 года.