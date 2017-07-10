Путин поручил создать механизм санации страховых компании по аналогии с банковским

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к ноябрю текущего года создать в РФ механизм санации страховых компании по аналогии с тем, что действует в отношении банков.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 22 июня совещания с правительством.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих создание механизма финансового оздоровления (санации) страховых организаций по аналогии с механизмом финансового оздоровления кредитных организаций", - говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Срок выполнения данной задачи установлен до 1 ноября 2017 года.