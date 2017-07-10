Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роструд несколько раз привлекал к ответственности администрацию нижнетагильского завода

Экономика и бизнес
10 июля, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Работники предприятия ранее пожаловались президенту РФ на невыплаты зарплат

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роструд неоднократно привлекал к ответственности руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты зарплаты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роструда.

Смотрите также

Задолженность по зарплате погашена уже 30 работникам завода в Нижнем Тагиле

Куйвашев: руководство завода в Нижнем Тагиле не просило о помощи

"Федеральная служба по труду и занятости ранее провела ряд проверок в целях восстановления трудовых прав работников ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий". Еще в прошлом году на предприятии была выявлена задолженность перед 209 работниками", - говорится в сообщении ведомства.

Директор завода и юридическое лицо были привлечены к административной ответственности, выявленная задолженность была частично погашена, а материалы контрольно-надзорных мероприятий направлены в следственные органы, на основании которых было возбуждено уголовное дело, сообщает Роструд.

"Вместе с тем проверка, проведенная в текущем году, показала, что работодатель не в полной мере оплатил труд 87 сотрудников. Он был вновь оштрафован. В настоящее время на предприятии введено конкурсное производство", - отметили в ведомстве.

Ситуация на заводе

Ранее в воскресенье Путин сообщил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на предприятии, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства.

В понедельник Генеральная прокуратура России сообщила, что выплаты долгов по зарплате на заводе начались.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие уже долгое время является банкротом. По его словам, собственники согласны выплатить зарплату из личных средств.

Также стало известно, что из-за невыплаты зарплаты почти 200 работникам завода уже возбуждено уголовное дело.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Расследование дел нижнетагильского завода
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля
2
На Керченском мосту началась укладка асфальта
3
МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств
4
Песков: у России не было и нет военнослужащих на Украине
5
Источник: показ постановки Серебренникова "Нуреев" перенесли по распоряжению Мединского
6
ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами
7
Банк "Югра". Досье
Темы дня
Реклама