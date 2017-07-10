Роструд несколько раз привлекал к ответственности администрацию нижнетагильского завода

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Роструд неоднократно привлекал к ответственности руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на невыплаты зарплаты, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Роструда.

"Федеральная служба по труду и занятости ранее провела ряд проверок в целях восстановления трудовых прав работников ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий". Еще в прошлом году на предприятии была выявлена задолженность перед 209 работниками", - говорится в сообщении ведомства.

Директор завода и юридическое лицо были привлечены к административной ответственности, выявленная задолженность была частично погашена, а материалы контрольно-надзорных мероприятий направлены в следственные органы, на основании которых было возбуждено уголовное дело, сообщает Роструд.

"Вместе с тем проверка, проведенная в текущем году, показала, что работодатель не в полной мере оплатил труд 87 сотрудников. Он был вновь оштрафован. В настоящее время на предприятии введено конкурсное производство", - отметили в ведомстве.

Ситуация на заводе

Ранее в воскресенье Путин сообщил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на предприятии, где людям отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства.

В понедельник Генеральная прокуратура России сообщила, что выплаты долгов по зарплате на заводе начались.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие уже долгое время является банкротом. По его словам, собственники согласны выплатить зарплату из личных средств.

Также стало известно, что из-за невыплаты зарплаты почти 200 работникам завода уже возбуждено уголовное дело.

Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий специализируется, в частности, на производстве плит из минеральной ваты. Предприятие выпускает теплоизоляционные материалы с 1964 года.