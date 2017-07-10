ЦБ выявил в банке "Югра" признаки вывода активов и манипуляций с вкладами

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк России обнаружил в банке "Югра", в отношении которого в понедельник введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, признаки возможного вывода активов и манипуляций с вкладами. Об этом сообщил на брифинге зампред Банка России Василий Поздышев.

"Почему мы посчитали необходимым сделать оценку финансового состояния банка силами временной администрации? Потому что на протяжении последних нескольких месяцев у нас есть признаки того, что отчетность, которую нам предоставляет сам банк, является недостоверной. Также у нас есть признаки возможного вывода активов и возможных манипуляций с вкладами", - сказал Поздышев.

Кроме того, по словам зампреда ЦБ, большая часть кредитов банка "Югра" шла на финансирование бизнеса владельцев.

"Большая часть кредитного портфеля банка, на наш взгляд, шла на финансирование бизнеса собственников", - отметил Поздышев, уточнив, что это более половины кредитов банка.

Страховые выплаты вкладчикам

Поздышев также сообщил, что большая часть вкладчиков банка "Югра" застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Страховые выплаты составят 170 млрд руб., не подпадает под выплаты около 10 млрд руб.

"Объем вкладов банка - более 180 млрд руб.. Около 170 млрд руб. вкладов на 1 июня застраховано, то есть подпадает под систему страхования вкладов", - отметил он, уточнив, что АСВ начнет выплаты вкладчикам в связи с введением моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Средства юрлиц

Директор департамента банковского надзора ЦБ РФ Анна Орленко, в свою очередь, сообщила, что объем средств юридических лиц в банке "Югра" не превышает 2,2 млрд руб.

"Почти нет таких средств. По состоянию на 7 июля средства юридических лиц незначительны и составляют всего 2,2 млрд руб. Соответственно, все средства, которые были там до этого, порядка 47 млрд руб., это остатки на счетах фирм, в том числе технически бенефициарного собственника", - сказала Орленко.