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Минфин представит окончательные предложения по налоговой реформе весной 2018 г.

Экономика и бизнес
10 июля, 14:36 дата обновления: 10 июля, 15:01 UTC+3

До конца этого года власти должны концептуально определиться, в каком направлении двигаться, отметил министр финансов Антон Силуанов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин подготовит основные законодательные инициативы по изменению налоговой системы РФ весной следующего года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Reuters.

"У нас есть поручение президента проработать предложения по налоговым новациям и реализовать их с 2019 года, поэтому основные законодательные инициативы будут подготовлены весной следующего года в ходе работы над бюджетом на 2019-2021 годы", - сказал Силуанов.

До конца этого года власти должны концептуально определиться, в каком направлении двигаться, добавил он.

Ранее в конце мая экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин заявлял о том, что ЦСР в проекте своей стратегии предлагает не увеличивать фискальную нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет, чтобы обеспечить стабильность для бизнеса.

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Силуанов, Антон Германович
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