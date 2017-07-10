Минфин представит окончательные предложения по налоговой реформе весной 2018 г.

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин подготовит основные законодательные инициативы по изменению налоговой системы РФ весной следующего года. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Reuters.
"У нас есть поручение президента проработать предложения по налоговым новациям и реализовать их с 2019 года, поэтому основные законодательные инициативы будут подготовлены весной следующего года в ходе работы над бюджетом на 2019-2021 годы", - сказал Силуанов.
До конца этого года власти должны концептуально определиться, в каком направлении двигаться, добавил он.
Ранее в конце мая экс-министр финансов, глава ЦСР Алексей Кудрин заявлял о том, что ЦСР в проекте своей стратегии предлагает не увеличивать фискальную нагрузку на бизнес в ближайшие шесть лет, чтобы обеспечить стабильность для бизнеса.