ФАС отложила рассмотрение дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела в отношении поставщиков компьютеров для Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", говорится в сообщении службы.
Такое решение принято в связи ходатайствами от участников дела, пояснили в ФАС.
О новой дате рассмотрения служба сообщит позднее.
Рассмотрение дела о картеле при закупках компьютеров для ГАС "Выборы" должно было состояться 10 июля.
Как сообщалось, ФАС в конце ноября 2016 года возбудила первое дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении компаний - поставщиков компьютерной техники - среди них "Бизнес компьютерс групп", "АМИ-Нетворк", "Крок инкорпорейтед", "Супервэйв групп", "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС", и "Производственная компания Аквариус". Они подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения при участии в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС "Выборы". При этом ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP. ФАС привлекла структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о поставке компьютеров для ГАС "Выборы".
Позже ФАС обнаружила, что и другие торги на поставки компьютеров были охвачены картелем. В частности, в картеле подозреваются участники закупок для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Ведомство уже признало четыре компании виновными в картельном сговоре.