Песков: новых договоренностей по снижению Россией объемов добычи нефти нет

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дополнительных договоренностей между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, по ограничению объемов добычи нефти кроме ныне действующих не существует. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, намерена ли Россия снижать добычу ниже чем на 30 тысяч баррелей в сутки.
"Вы знаете о тех договоренностях и о тех "потолках", которые сейчас есть. Каких-либо иных договоренностей на данный момент не существует. Это все, что я могу вам сказать", - добавил он.
В конце 2016 года Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренности, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).
На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до конца марта 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.