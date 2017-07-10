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Минфин оценил потери бюджета от льгот для обводненных месторождений в 130 млрд руб. в год

Экономика и бизнес
10 июля, 15:35 UTC+3 МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что "предоставление льгот не обосновано с экономической точки зрения"

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минфин по-прежнему выступает против введения льгот для обводненных месторождений нефти и оценивает возможные потери бюджета от них в 130 млрд рублей в год. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Reuters.

"Минфин категорически против. Предоставление льгот не обосновано с экономической точки зрения. Это, по сути дела, разрушение всей системы налогообложения, которая была создана в нефтяном секторе, ведь по предложению компаний предлагается сократить в два раза уплату НДПИ. При том, что уровень обводненности не самый высокий у компаний, ставящих этот вопрос", - сказал Силуанов.

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"Есть предприятия, которые работают с гораздо большей обводненностью - 98-99%, а не 90%, как предлагается, и имеют доходность выше 16%. Если говорить о потерях для бюджета, то по одной компании - "Роснефть" - это 70 млрд рублей в год, а если распространить это на все, то это будет уже 130 млрд рублей", - пояснил министр.

Силуанов подчеркнул, что созданный механизм налога на добавленный доход (НДД - ред.) будет учитывать особенности добычи в разных провинциях, месторождениях. "Мы готовы вписывать Самотлор (месторождение "Роснефти" - ред.) в этот механизм. В конечном счете, это тоже даст налоговые послабления, но системные", - добавил он.

Ранее в понедельник вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил, что в ближайшие дни проведет совещание по налогообложению обводненных месторождений нефти.

Как сообщал ранее в интервью Reuters министр энергетики Александр Новак, Министерство энергетики России рассчитывает, что правительство скоро примет окончательное решение по законопроекту о льготах для обводненных месторождений, и он вступит в силу с 1 января 2018 г. По его словам, законопроект подразумевает выдачу льготы обводненным месторождениям в размере 50% от ставки НДПИ.

Внесенный в правительство законопроект, регламентирующий вопросы стимулирования разработки обводненных нефтяных месторождений, предусматривает выдачу льгот четырем крупнейшим в России компаниям по добыче нефти - "Роснефти", "Лукойлу", "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу". Предполагается, что в течение 3-5 лет объем выпадающих доходов будет покрыт. При этом законопроект по обводненным месторождениям рассматривается параллельно с законопроектом по налогу на добавленный доход.

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