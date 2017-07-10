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Медведев: все обязательства кабмина по развитию Севморпути будут выполнены

Экономика и бизнес
10 июля, 15:11 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 10, июля. /ТАСС

Премьер-министр обсудил с генеральным директором "Совкомфлота" Сергеем Франком исполнение поручений, данных по итогам совещания 21 апреля в Мурманске

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ГОРКИ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все обязательства правительства в части поддержки темпов развития инфраструктуры Северного морского пути будут исполняться. В понедельник он провел встречу с генеральным директором "Совкомфлота" Сергеем Франком, с которым обсудил исполнение поручений, данных по итогам совещания 21 апреля в Мурманске, в частности касательно уточнения прогноза на следующий год.

"Сейчас можно уверенно сказать, что только в рамках наших проектов в навигацию 2018 года на Северном морском пути планируется около 12 млн тонн грузов, что в два раза превышает пик Советского Союза", - сказал Франк. Он подчеркнул, что рекорд был достигнут в 1987 году, тогда было 6 млн тонн грузов.

"В этой связи, Дмитрий Анатольевич, я от имени морского судоходного сообщества просил бы вас и правительство поддерживать эти темпы развития инфраструктуры Северного морского пути - ледокольной, навигационно-географической, всего того, что связано с государственной зоной ответственности, - поскольку рост объемов, безусловно, требует адекватных мер в сфере безопасности мореплавания", - обратился Франк к премьер-министру.

Медведев заверил, что все решения и обязательства правительства будут исполняться. "Что касается тех решений, тех обязательств, которые существуют по линии государства, исполнительной власти, правительства, естественно, все они будут исполняться с учетом принятых ранее больших решений по развитию нашего мореплавания, по развитию судоходства и судостроения. Надеюсь, что "Совкомфлот" тоже здесь будет на высоте", - ответил премьер-министр.

Франк также подчеркнул актуальность регулирования судоходства в Арктике. По его словам, Россия как участник базовой Конвенции по морскому праву 1982 года имеет дополнительные возможности в части максимального роста в Арктике национального флота и создания рабочих мест. "Все это в том числе связано с аспектами безопасности мореплавания и экологической эффективности работы флота", - отметил глава компании.

"Хорошо. Этим и будем заниматься", - ответил Медведев.

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