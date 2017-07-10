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Объем вкладов в "Югре" составляет 181,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
10 июля, 15:30 UTC+3 МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Размер страховой ответственности АСВ перед вкладчиками оценивается в 169,2 млрд рублей

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© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем вкладов в банке "Югра", в котором ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, составляет около 181,5 млрд руб. При этом размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками кредитной организации оценивается в 169,2 млрд руб., сообщили ТАСС в АСВ.

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"Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками", - уточнили в агентстве.

Кроме того, АСВ оценило объем вкладов в банке "Премьер кредит" и Сталь-банке, у которых ЦБ отозвал лицензии. В частности, в "Премьер кредите" было размещено вкладов на сумму 1,5 млрд руб., в Сталь-банке - на 124,6 млн руб. При этом объем страховой ответственности АСВ составит 1,23 млрд руб. и 115,6 млн руб. соответственно.

Таким образом, общая ответственность АСВ по страховым случаям, произошедшим 10 июля, может превысить 170,54 млрд руб.

О банках

Как сообщалось ранее, регулятор 10 июля ввел в банке "Югра" мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, а также на шесть месяцев возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком. На такие меры ЦБ пошел в связи с неустойчивым финансовым положением банка.

Лицензии "Премьер кредита" и Сталь-банка ЦБ отозвал в связи с высокорискованной политикой кредитных организаций. Согласно данным отчетности, по величине активов "Премьер кредит" по состоянию на 1 июня занимал 369 место в банковской системе России, Сталь-банк - 527 место.

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