Тимер банк закрывает два офиса в Татарстане

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КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Татарстанский Тимер банк, в котором ранее Центробанк РФ ввел временную администрацию, закрывает два офиса в республике.
Об этом в понедельник сообщает пресс-служба банка.
"С 10 июля 2017 года наши офисы, находящиеся по адресам г. Набережные Челны, ул. Хасана Туфана, д. 53 и г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 90, прекращают свою работу", - говорится в сообщении.
Дополнительные офисы по адресам город Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, дом 80 и город Нижнекамск, улица Корабельная, дом 27 продолжают свою работу в обычном режиме, обеспечивая весь спектр банковских услуг.
Тимер банк - универсальный региональный банк, один из крупнейших в Татарстане, до марта 2015 года работал под наименованием АКБ "БТА-Казань". Основные направления деятельности - кредитование и расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций и физических лиц, а также привлечение средств населения во вклады. 100% акций банка принадлежат компании "Новая нефтехимия", которая контролирует порядка 20% капитала Татфондбанка. 20 февраля Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению Тимер банком.