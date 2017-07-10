Кудрин: ситуация с банком "Югра" говорит о сложностях в финансовой системе РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ситуация с банком "Югра", в котором ЦБ в понедельник ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, говорит о сложностях в финансовой системе РФ в целом. Такое мнение журналистам высказал бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Конечно, мы понимаем, что сейчас сложное положение финансовой системы (РФ). Такое беспокойство было. Надеюсь, что в целом финансовая система будет устойчива", - сказал он, комментируя ситуацию с банком "Югра".
Центробанк выявил в банке признаки вывода активов, манипуляции со вкладами и недостоверной отчетности, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Более половины кредитов банка были направлены на финансирование бизнеса его собственников, а предписания ЦБ о доформировании резервов долгое время не выполнялись или выполнялись технически, сообщили представители регулятора.
"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. Банк "Югра", по данным ЦБ, занимает 30-е место среди российских банков по величине активов.
По итогам 2016 г. убыток "Югры" достиг 32,3 млрд руб. (второе после БМ-Банка место среди российских банков по размеру полученного в 2016 г. убытка).