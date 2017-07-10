Кудрин: ситуация с банком "Югра" говорит о сложностях в финансовой системе РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Ситуация с банком "Югра", в котором ЦБ в понедельник ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, говорит о сложностях в финансовой системе РФ в целом. Такое мнение журналистам высказал бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Конечно, мы понимаем, что сейчас сложное положение финансовой системы (РФ). Такое беспокойство было. Надеюсь, что в целом финансовая система будет устойчива", - сказал он, комментируя ситуацию с банком "Югра".

Ранее Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком.

Центробанк выявил в банке признаки вывода активов, манипуляции со вкладами и недостоверной отчетности, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев. Более половины кредитов банка были направлены на финансирование бизнеса его собственников, а предписания ЦБ о доформировании резервов долгое время не выполнялись или выполнялись технически, сообщили представители регулятора.

"Югра" работает на российском рынке банковских услуг больше 26 лет. Организация занимается в основном кредитованием и обслуживанием счетов корпоративных лиц, а также привлечением средств населения во вклады. Банк "Югра", по данным ЦБ, занимает 30-е место среди российских банков по величине активов.

По итогам 2016 г. убыток "Югры" достиг 32,3 млрд руб. (второе после БМ-Банка место среди российских банков по размеру полученного в 2016 г. убытка).