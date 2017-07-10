Мантуров вручил лаборатории "Вычислительная механика" национальную премию "Индустрия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров вручил в понедельник петербургской лаборатории "Вычислительная механика" национальную промышленную премию "Индустрия". Церемония прошла в рамках сессии "Умное производство" на международной выставке "Иннопром - 2017" в Екатеринбурге.

Решение о присуждении премии в текущем году было принято правительством 7 июля. "Присвоить ООО Лаборатория "Вычислительная механика", г. Санкт-Петербург, почетное звание лауреата национальной промышленной премии РФ "Индустрия" за 2017 год", - говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.

Премия "Индустрия" была учреждена в 2014 году и с 2015 года имеет статус правительственной. Она вручается ежегодно за достижения в сфере промышленного производства, связанные с массовым применением принципиально новых продуктов (техники, приборов, оборудования, программ, материалов и веществ) и производственных технологий.

Лаборатория "Вычислительная механика" (CompMechLab) - высокотехнологичная инжиниринговая компания, созданная сотрудниками Санкт-Петербургского политехнического университета в 2006 году. Она занимается разработкой, в частности, вычислительных методов, расчетных методик, компьютерных технологий и технологических цепочек нового поколения для создания глобально конкурентоспособной продукции в разных сферах.