Кудрин: не работающие "с цифрой" компании через шесть лет потеряют производство

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Компании, которые недостаточно вкладываются в цифровизацию, через шесть лет потеряют свое производство. Такое мнение в кулуарах форума "Иннопром-2017" высказал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Те, кто не работают сегодня с "цифрой", через шесть лет потеряют свое производство. Это должны все понимать. У нас этого понимания еще нет", - сказал он.
По его словам, сегодня существуют компании, реализующие программу "умных" технологий, в том числе, российские компании. "Сегодня проблема не в наличии этих моделей, программ и возможностей, а в спросе бизнеса. У нас самая большая проблема, самое узкое место в России - это спрос бизнеса на такие программы. Они не чувствуют, что за этим будущее, что в это нужно вкладываться", - сказал Кудрин.
По его мнению, Россия сильно отстает от мира по цифровизации, поэтому сегодня нужно решить вопрос о стимулировании этих процессов - в этом поможет, в том числе, правительственная программа "цифровая экономика".
"То, что и президент, и министерства начинают в этом направлении работать, говорит о том, что в течение двух лет, я уверен, все проснутся", - отметил Кудрин.
По его словам, российские компании медленно реагируют на переход "в цифру", в том числе, в силу слабой конкуренции и оторванности от мировой экономики.