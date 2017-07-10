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АСИ рассчитывает на внедрение системы контроля бодрствования водителей в регионах РФ

Экономика и бизнес
10 июля, 16:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Эта система с использованием нейротехнологий выявляет состояния усталости, рассеянности, сонливости, предупреждает о засыпании, а также сигнализирует о резких изменениях внимательности и концентрации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив рассчитывает на внедрение в российских регионах системы контроля бодрствования водителей, разработанной в рамках национальной технологической инициативы (НТИ). Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в понедельник на выставке "Иннопром" на стенде НТИ оценил систему контроля бодрствования водителей. "Слип алерт" с использованием нейротехнологий выявляет состояния усталости, рассеянности, сонливости, предупреждает о засыпании водителя, а также сигнализирует о резких изменениях его внимательности и концентрации. В оборудование входят нейрокепка и датчик, который крепится на запястье.

"Мы будем смотреть возможность изменения нормативного регулирования под эти задачи. Я думаю, что мы предложим выбрать пилотный регион, в котором может произойти внедрение технологии контроля бодрствования водителя. Скорее всего, это будет регион с большим размером, низкой плотностью населения, там, где это наиболее актуально. Либо это сибирские регионы, либо регионы северо-запада России", - сказал Песков.

Он также добавил, что рынок открытый и пока компания, которая может внедрить данную систему, не определена.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, ее темой станет "Умное производство", партнером выставки является Япония. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

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