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Кудрин высказался против продэмбарго

Экономика и бизнес
10 июля, 16:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Глава Центра стратегических разработок выразил уверенность, что Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. России не стоит увеличивать список товаров по продэмбарго, как и в целом не стоило его вводить, выразил мнение глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

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"Нет [не следует увеличивать список продэмбарго]. Я всегда был против этих мер", - сказал Кудрин в кулуарах форума "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря об экономике в целом, Кудрин выразил уверенность, что Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом. Он привел пример с товарооборотом технологической продукции. "Сегодня Россия поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции. Это значит, что мы в большей части потребители высокотехнологичной продукции для того, чтобы потом создать задел и свои какие-то высокотехнологичные продукты", - сказал Кудрин.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
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