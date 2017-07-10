Кудрин высказался против продэмбарго

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. России не стоит увеличивать список товаров по продэмбарго, как и в целом не стоило его вводить, выразил мнение глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Нет [не следует увеличивать список продэмбарго]. Я всегда был против этих мер", - сказал Кудрин в кулуарах форума "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря об экономике в целом, Кудрин выразил уверенность, что Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом. Он привел пример с товарооборотом технологической продукции. "Сегодня Россия поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции. Это значит, что мы в большей части потребители высокотехнологичной продукции для того, чтобы потом создать задел и свои какие-то высокотехнологичные продукты", - сказал Кудрин.