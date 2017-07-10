Кудрин высказался против продэмбарго

Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешкомОбщество 10 июля, 17:04
Холдинг "Швабе" начнет выпуск неонатального инкубатора "Бонни" к концу 2017 годаЭкономика и бизнес 10 июля, 16:59
Панамский канал предложит судовладельцам скидкиТранспорт 10 июля, 16:41
Футболист сборной Мексики Фабиан признан автором лучшего гола Кубка конфедераций - 2017Спорт 10 июля, 16:20
Кузнецова сыграет с Мугурусой в четвертьфинале УимблдонаСпорт 10 июля, 16:20
Тарпищев: Кузнецова набрала хорошую форму, ее выход в 1/4 финала Уимблдона не удивляетСпорт 10 июля, 16:10
Экипаж белоруса Вязовича выиграл третий этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиковСпорт 10 июля, 16:09
На Украине хотят запретить мультфильм "Маша и медведь" из-за "российской пропаганды"Международная панорама 10 июля, 16:07
В лондонском доме Grenfell Tower в ночь пожара находились порядка 350 человекПроисшествия 10 июля, 16:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. России не стоит увеличивать список товаров по продэмбарго, как и в целом не стоило его вводить, выразил мнение глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Нет [не следует увеличивать список продэмбарго]. Я всегда был против этих мер", - сказал Кудрин в кулуарах форума "Иннопром-2017", отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря об экономике в целом, Кудрин выразил уверенность, что Россия сможет быть успешной только в кооперации с Западом. Он привел пример с товарооборотом технологической продукции. "Сегодня Россия поставляет на мировые рынки 0,25% от рынка высокотехнологичной продукции. Это значит, что мы в большей части потребители высокотехнологичной продукции для того, чтобы потом создать задел и свои какие-то высокотехнологичные продукты", - сказал Кудрин.