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РФ предлагает провести на "Иннопроме" Глобальный саммит производства и индустриализации

Экономика и бизнес
10 июля, 17:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, июля. /ТАСС

Россия будет готова принять саммит в 2019 году

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия предлагает в 2019 году провести в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге Глобальный саммит производства и индустриализации (Global Manufacturing and Industrialization Summit, GMIS). Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил на встрече с министром экономики ОАЭ Султаном бен Саидом аль-Мансури.

"Признателен эмиратской стороне за высокий уровень организации первого Глобального саммита производства и индустриализации в Абу-Даби в марте 2017 года. Уверен, что это мероприятие, несомненно, будет способствовать укреплению глобальных торгово-экономических, промышленных и инвестиционных связей. В этом контексте были бы признательны за поддержку российской инициативы проведения второго саммита в 2019 году в России в рамках X Международной промышленной выставки "Иннопром-2017", - сказал Мантуров.

Он отметил, что России во взаимодействии с ОАЭ удастся обеспечить успешное проведение мероприятия, в очередной раз подтвердив высокий уровень двустороннего взаимодействия.

Первый Глобальный саммит производства и индустриализации прошел в марте 2017 года по инициативе ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) при поддержке Министерства экономики ОАЭ.

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