МЭР направило в правительство предложения по дивидендам госкомпаний за 2017 год

Украина с 2018 года вводит для россиян предварительную регистрацию при въезде в странуМеждународная панорама 10 июля, 18:19
"У нас нет стратегии, и мы проигрываем": почему не прекращается война в АфганистанеМеждународная панорама 10 июля, 18:15
Порошенко предложил направить более $115 млн на закупку вооруженияМеждународная панорама 10 июля, 18:05
Голодец: у 3,5 млн россиян выявили онкозаболеванияОбщество 10 июля, 18:01
Все спокойно: проблемы банка "Югра" не вызвали паники в российских регионахЭкономика и бизнес 10 июля, 17:40
УВЗ планирует получить 8 млрд руб. госгарантий на развитие ОПК в 2017 годуЭкономика и бизнес 10 июля, 17:29
Украина введет биометрический контроль для всех граждан, пересекающих границуМеждународная панорама 10 июля, 17:22
Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" состоится в 11 разНовости партнеров 10 июля, 17:21
Виноделы Севастополя хотят увеличить площадь виноградников и создать единый брендВ стране 10 июля, 17:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития направило в правительство предложения по дивидендам госкомпаний за 2017 год. Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
"Да, уже направили в правительство. Тут разные подходы. Нужно понимать, что для того, чтоб компании платили больше дивидендов, им надо это заранее планировать", - сказал он.
Орешкин пояснил, что министерство подходит к выплате дивидендов с трех сторон. Первая группа госкомпаний - это банки, вторая - тарифные компании и третья - просто компании с госучастием.
"Нельзя просто взять с банка дивиденды в каком-то объеме, но решить это сделать в последний момент. В некоторых случаях с банков можно взять больше 50%, если у них избыточный капитал, который они не направляют на новое кредитование", - отметил министр.
Что касается компаний, где тарифы регулируемые, там вопрос выплаты дивидендов "должен быть погружен изначально в расчет тарифа", уверен он. "То есть не тариф должен быть увеличен, а внутри тарифной суммы надо искать, за счет чего сократить издержки, как оптимизировать инвестпрограмму, чтобы найти место для дивидендных выплат", - пояснил он.
Для остальных компаний с госучастием необходимо проводить инвестиционный аудит, считает глава МЭР. "В целом в отношении компаний с госучастием, если они не проводят аудита, то возникает вопрос в их эффективности. Если такого аудита нет, то надо настаивать на 50-процентой выплате, как базовом условии", - отметил Орешкин.