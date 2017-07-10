МЭР направило в правительство предложения по дивидендам госкомпаний за 2017 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития направило в правительство предложения по дивидендам госкомпаний за 2017 год. Об этом сообщил журналистам глава МЭР Максим Орешкин в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Да, уже направили в правительство. Тут разные подходы. Нужно понимать, что для того, чтоб компании платили больше дивидендов, им надо это заранее планировать", - сказал он.

Орешкин пояснил, что министерство подходит к выплате дивидендов с трех сторон. Первая группа госкомпаний - это банки, вторая - тарифные компании и третья - просто компании с госучастием.

"Нельзя просто взять с банка дивиденды в каком-то объеме, но решить это сделать в последний момент. В некоторых случаях с банков можно взять больше 50%, если у них избыточный капитал, который они не направляют на новое кредитование", - отметил министр.

Что касается компаний, где тарифы регулируемые, там вопрос выплаты дивидендов "должен быть погружен изначально в расчет тарифа", уверен он. "То есть не тариф должен быть увеличен, а внутри тарифной суммы надо искать, за счет чего сократить издержки, как оптимизировать инвестпрограмму, чтобы найти место для дивидендных выплат", - пояснил он.

Для остальных компаний с госучастием необходимо проводить инвестиционный аудит, считает глава МЭР. "В целом в отношении компаний с госучастием, если они не проводят аудита, то возникает вопрос в их эффективности. Если такого аудита нет, то надо настаивать на 50-процентой выплате, как базовом условии", - отметил Орешкин.