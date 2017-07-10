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Главный редактор Republic.ru решила покинуть издание

Экономика и бизнес
10 июля, 17:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ирина Малкова отметила, что издание остается "в надежных руках" Максима Кашулинского, который в настоящее время занимает должность издателя

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный редактор информационного портала Republic.ru Ирина Малкова решила покинуть свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник.

"Я действительно решила уйти из Republic. Подробностей про то, чем хочу заняться, пока не расскажу", - сказала она.

Малкова отметила, что издание остается "в надежных руках" Максима Кашулинского, который в настоящее время занимает должность издателя. Она выразила надежду, что "у проекта все будет хорошо".

Проект существует с 2009 года (до ноября 2016 года назывался Slon). Как говорится на сайте издания, аудитория портала составляет более 2 млн человек в месяц.

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