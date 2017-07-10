Главный редактор Republic.ru решила покинуть издание

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Главный редактор информационного портала Republic.ru Ирина Малкова решила покинуть свой пост. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник.
"Я действительно решила уйти из Republic. Подробностей про то, чем хочу заняться, пока не расскажу", - сказала она.
Малкова отметила, что издание остается "в надежных руках" Максима Кашулинского, который в настоящее время занимает должность издателя. Она выразила надежду, что "у проекта все будет хорошо".
Проект существует с 2009 года (до ноября 2016 года назывался Slon). Как говорится на сайте издания, аудитория портала составляет более 2 млн человек в месяц.