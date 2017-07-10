Кудрин: российская экономика находится вне мирового кризиса, у нее собственный кризис

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Россия сейчас находится вне мирового кризиса и имеет свой собственный, локальный кризис, сказал на лекции в "Ельцин-центре" в рамках выставки "Иннопром" глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Сейчас мы уже находимся вне мирового кризиса. Мы имеем свой, локальный кризис", - сказал Кудрин.