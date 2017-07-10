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"Нафтогаз" получит транш от ЕБРР при условии выполнения кабмином Украины всех обязательств

Экономика и бизнес
10 июля, 18:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Компания сможет использовать кредит в полном объеме после утверждения украинским правительством финансового плана "Нафтогаза" на 2017 год и продолжения реформы корпоративного управления

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) констатировал неполное выполнение украинским правительством условий для получения следующего транша в рамках кредитной линии на $300 млн для закупки газа. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Нафтогаза Украины".

"ЕБРР <...> готов возобновить кредитование в полном объеме, если кабинет министров Украины выполнит несколько обязательств перед банком до конца июля. "Нафтогаз" сможет использовать кредит в полном объеме после утверждения кабинетом министров Украины финансового плана компании на 2017 год и продолжения реформы корпоративного управления", - говорится в сообщении.

По словам Коболева, подготовленный по международным стандартам финансовый план, был подан на утверждение кабмина еще в апреле текущего года. Он также добавил, что транш очень важен для Украины в рамках подготовки страны к зимнему сезону.

Ранее кредитная линия ЕБРР в размере $300 млн была открыта в октябре 2015 года и предназначена для закупки газа на западной границе Украины. Одним из условий предоставления кредита была реализация правительством Украины плана действий по реформе корпоративного управления в "Нафтогазе".

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