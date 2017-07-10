Франция может заглушить 17 ядерных реакторов к 2025 году

Премьер-министр Ирака объявил о полном освобождении Мосула от ИГМеждународная панорама 10 июля, 19:54
"Манчестер Юнайтед" подписал контракт с футболистом Лукаку на пять летСпорт 10 июля, 19:36
Сын Трампа заявил, что считает допустимыми попытки получить компромат на оппонентовМеждународная панорама 10 июля, 19:35
Яровая назвала "демонстративным хамством" введение Киевом регистрации для россиянПолитика 10 июля, 19:33
Велосипеды помогут решить проблему смога в КитаеСоциальная ответственность 10 июля, 19:21
Вологодские волейболистки выиграли Спартакиаду учащихсяСпорт 10 июля, 19:15
"Ночлежка" собирает средства на новый "Ночной автобус"Социальная ответственность 10 июля, 19:15
Виртуальный мир "Иннопрома": на выставке впервые массово представлены 3D-технологииЭкономика и бизнес 10 июля, 19:10
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человекПроисшествия 10 июля, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр экологического перехода Франции Николя Юло поднял вопрос о закрытии порядка 17 ядерных реакторов. Об этом в понедельник сообщило агентство AFP.
В июле 2015 года Национальное собрание приняло законопроект, согласно которому страна должна сократить производство атомной энергии к 2025 году на треть, однако в документе не прописано, каким способом должно быть достигнуто снижение мощностей.
"Каждый должен понимать, что для достижения этой цели необходимо закрыть несколько реакторов. Проще говоря, может быть заглушено до 17 реакторов", - приводит агентство слова министра.
Атомная энергетика вырабатывает 76,3% электроэнергии во Франции. На настоящий момент в стране действует 58 промышленных ядерных реакторов, однако, как отмечает агентство, три четверти из них потребуют замены к 2027 году. По количеству вырабатываемой на АЭС электроэнергии Франция занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики - первое. Страна также ведет активные научные исследования в атомной области.