Франция может заглушить 17 ядерных реакторов к 2025 году

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр экологического перехода Франции Николя Юло поднял вопрос о закрытии порядка 17 ядерных реакторов. Об этом в понедельник сообщило агентство AFP.

В июле 2015 года Национальное собрание приняло законопроект, согласно которому страна должна сократить производство атомной энергии к 2025 году на треть, однако в документе не прописано, каким способом должно быть достигнуто снижение мощностей.

"Каждый должен понимать, что для достижения этой цели необходимо закрыть несколько реакторов. Проще говоря, может быть заглушено до 17 реакторов", - приводит агентство слова министра.

Атомная энергетика вырабатывает 76,3% электроэнергии во Франции. На настоящий момент в стране действует 58 промышленных ядерных реакторов, однако, как отмечает агентство, три четверти из них потребуют замены к 2027 году. По количеству вырабатываемой на АЭС электроэнергии Франция занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики - первое. Страна также ведет активные научные исследования в атомной области.