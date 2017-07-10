Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Франция может заглушить 17 ядерных реакторов к 2025 году

Экономика и бизнес
10 июля, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

В 2015 году Национальное собрание приняло законопроект, согласно которому страна должна сократить производство атомной энергии к 2025 году на треть

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Министр экологического перехода Франции Николя Юло поднял вопрос о закрытии порядка 17 ядерных реакторов. Об этом в понедельник сообщило агентство AFP.

В июле 2015 года Национальное собрание приняло законопроект, согласно которому страна должна сократить производство атомной энергии к 2025 году на треть, однако в документе не прописано, каким способом должно быть достигнуто снижение мощностей.

"Каждый должен понимать, что для достижения этой цели необходимо закрыть несколько реакторов. Проще говоря, может быть заглушено до 17 реакторов", - приводит агентство слова министра.

Атомная энергетика вырабатывает 76,3% электроэнергии во Франции. На настоящий момент в стране действует 58 промышленных ядерных реакторов, однако, как отмечает агентство, три четверти из них потребуют замены к 2027 году. По количеству вырабатываемой на АЭС электроэнергии Франция занимает второе место в мире, а по доле атомной энергетики - первое. Страна также ведет активные научные исследования в атомной области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
7
Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру "Нуреева"
Темы дня
Реклама