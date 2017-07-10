АСИ: блокчейн перспективен для внедрения в системе образования и труда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Технология блокчейна может быть применена в система образования и труда России, а также в Росреестре. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков в рамках международной промышленной выставки "Иннопром".

"По блокчейну, скорее всего, нужно отраслевое внедрение, таким местом может стать Росреестр, где можно регистрировать права собственности, недвижимости с помощью блокчейна. Но потенциал крайне широкий, мы сейчас глубоко обсуждаем использование технологий, например, для деятельности университетов и сферы образования, потому что нам нужно решение, по которому можно фиксировать все наши с вами достижения в труде и в образовании, начиная со школы", - сказал он.

Песков добавил, что внедрение технологий блокчейна в этих сферах поможет отказаться от трудовой книжки и диплома. "Программы цифровой экономики как раз подразумевают постепенный переход на индивидуальный профиль компетенции: то, что мы на самом деле умеем, и то, что подтверждается нашими партнерами, работодателями", - пояснил эксперт.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе биткоин. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля 2017 года в Екатеринбурге, темой этого года стало "Умное производство", страна-партнер - Япония.

Организатор - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.