Виртуальный мир "Иннопрома": на выставке впервые массово представлены 3D-технологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Технологии будущего с эффектом полного погружения в виртуальный мир впервые в этом году массово представлены на международной промышленной выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что одной из главных тем деловой программы стали "Умные технологии". "Иннопром" в этом году предоставил уникальную возможность не только обсудить развитие робототехники, 3D-технологий, но и на практике испытать эти инновации.

Японский хай-тек

Страной-партнером "Иннопрома" в этом году выступила Япония. Японские разработчики решили удивить российских посетителей выставки. На стенде общей площадью в 4 тыс. кв. метров были массово представлены миниатюрные роботы, способные складывать небольшие предметы в шкатулку, а также программы в формате 3D c эффектом полного погружения.

Желающие совершить путешествие по виртуальной Японии выстроились в очередь. Пока одни посетители надевали 3D-очки, внешне похожие на шлемы космических рейнджеров из фантастических фильмов, другие пытались освоить управление японскими роботами.

Не каждому это удавалось с первой попытки. Так, например, две девушки пытались с помощью мини-робота сложить в дамскую шкатулку игральные кости, помаду и ювелирные украшения. Первое время робот отказывался выполнять их команду. На помощь им пришел один из разработчиков, который научил девушек управляться с машиной.

Повара из Японии показывали инновационные технологии в кулинарии. На глазах у множества посетителей "Иннопрома" они острыми небольшими ножами разделали тунца, которого специально вырастили на рыбной ферме в Японии в акватории Тихого океана.

"Тунец весом в несколько десятков килограммов в течение десяти минут был разделан на сотни мелких кусочков. Его полили соевым соусом, было очень вкусно", - поделилась своим впечатлением посетительница выставки Алена Лихачева. Всего рыбной закуской японские повара накормили около 300 человек.

Что? Где? Когда?

На ряде стендов была представлена насыщенная программа для студентов. Так, например, им предложили сыграть в оцифрованную версию популярной игры "Что? Где? Когда?". Ведущий через специальные компьютерные устройства задавал "знатокам" вопросы по истории России, литературе, русскому языку. Им давалась минута на обсуждение, после чего участники игры должны были дать правильный ответ.

Также участники выставки могли с помощью современных компьютерных технологий "прокатиться" в вагонах метро будущего, "полетать" на самолетах и даже ознакомиться с добычей полезных ископаемых. Так, например, Русская медная компания сконструировала комнату со специальным креслом, сев в которое и надев очки с 3D-эффектом, можно оказаться на дне карьера, где добываются породы, а также узнать технологию изготовления меди.

Также на "Иннопроме" были представлены роботы- художники. Под классическую музыку машины обмакивали небольшую кисточку в желтую, красную, зеленую, оранжевую краски и наносили мазки на импровизированное полотно. Посетители выставки отметили, что при таком развитии технического прогресса уже через 10-15 лет в России появятся первые роботы-художники.

Также посетители "Иннопрома" в этом году могли освоить и навыки работы на 3D-принтере. Им предлагалось распечатать миниатюрные детали на память о выставке.

Недели Японии на Урале

Не менее насыщенной оказалась программа и за пределами выставочного павильона "Екатеринбург-Экспо", где были представлены современные технологии. Так, в Екатеринбурге продолжается масштабная культурная программа Недели Японии на Урале. Молодые японские музыканты, посетившие в выходные город детства Петра Чайковского, Алапаевск, устроили в понедельник выступление на сцене местной консерватории.

"Студенты Токийского университета искусств исполнили вокальные произведения русских авторов, а студенты Уральского музыкального колледжа - инструментальную музыку японских композиторов", - сообщили ТАСС в Уральской консерватории. А японские барабанщики Aska, выступившие на открытии "Иннопрома", вновь выступили со своим зажигательным шоу теперь уже на сцене Екатеринбургского театра оперы и балета.

Победой спортивного клуба "Динамо-строитель" из Екатеринбурга завершился международный турнир по хоккею на траве EurAsia Hockey Cup 2017.

"С молодежной спортивной сборной командой Японии мы сыграли три матча, мы пережили все - экстремальный ливень в первый день, прекрасную погоду во второй. Мы оказались гостеприимны и проиграли один матч, но поскольку два предыдущих выиграли, то победили в турнире. Даже в самый дождливый день у нас было не меньше 300 зрителей, что очень хорошо. Мы до сих пор не расстались с нашими гостями из Японии, повезем их учить лепить уральские, сибирские пельмени", - рассказал ТАСС президент спортивного клуба "Динамо - хоккей на траве" Евгений Горенбург.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге, ее тема - "Умное производство", партнером является Япония, организатором выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.