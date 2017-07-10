АСВ: выплаты вкладчикам "Югры" - крупнейший страховой случай за время работы агентства

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Объем потенциальных выплат Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вкладчикам банка "Югра", в котором с понедельника введена временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, станет крупнейшим страховым случаем за время работы агентства, сообщили ТАСС в АСВ.
"По данным официальной отчетности на 1 июня 2017 года, объем вкладов в банке "Югра" составил 181,5 млрд рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) - 169,2 млрд рублей, что является крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ", - заявили в госкорпорации.
Окончательно объем и структура вкладов будут установлены при формировании временной администрацией реестра вкладов, отметили в АСВ.
Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации банка сроком на полгода. После работы временной администрации будет принято решение о дальнейшей судьбе банка - санации либо отзыве лицензии.
Как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, регулятор подозревает банк "Югра" в выводе активов и манипуляциях со вкладами. ЦБ уже обратился в правоохранительные органы в связи с деятельностью банка.
Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 170 млрд рублей застрахованы в АСВ.