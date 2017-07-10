Дворкович: закон об акционировании "Почты России" может быть принят в течение 12 месяцев

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Закон об акционировании "Почты России" может быть принят в течение 12 месяцев. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он также рассчитывает, что с приходом нового главы "Почты России" принятие закона об акционировании госкомпании ускорится.

"Второй закон, который необходимо принять, можно связать, а можно отдельно рассматривать от закона "О почтовой связи" - это закон, который обеспечит акционирование "Почты России". Не надо этого никому бояться. Это нужно и можно сделать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что тот опыт, который есть у Николая Радиевича (Подгузова, новый глава "Почты России" - прим. ТАСС), позволит эту работу завершить", - сказал Дворкович.

Контракт с новым руководителем "Почты России" Николаем Подгузовым, скорее всего, будет заключен на пять лет, сообщил Дворкович.

"Да, скорее всего", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли контракт заключен на пять лет.

При этом контракт еще не заключен, и, как правило, подобные документы подписываются в течение нескольких дней после назначения, отметил вице-премьер.