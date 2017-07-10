Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: закон об акционировании "Почты России" может быть принят в течение 12 месяцев

Экономика и бизнес
10 июля, 19:19 дата обновления: 10 июля, 19:52 UTC+3

Вице-премьер РФ рассчитывает, что с приходом нового главы принятие закона ускорится

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Закон об акционировании "Почты России" может быть принят в течение 12 месяцев. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Он также рассчитывает, что с приходом нового главы "Почты России" принятие закона об акционировании госкомпании ускорится.

Смотрите также
Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов

Акционирование, финансы и интернет-торговля: вызовы для нового главы "Почты России"

"Второй закон, который необходимо принять, можно связать, а можно отдельно рассматривать от закона "О почтовой связи" - это закон, который обеспечит акционирование "Почты России". Не надо этого никому бояться. Это нужно и можно сделать в самое ближайшее время. Я надеюсь, что тот опыт, который есть у Николая Радиевича (Подгузова, новый глава "Почты России" - прим. ТАСС), позволит эту работу завершить", - сказал Дворкович.

Контракт с новым руководителем "Почты России" Николаем Подгузовым, скорее всего, будет заключен на пять лет, сообщил Дворкович.

"Да, скорее всего", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли контракт заключен на пять лет.

При этом контракт еще не заключен, и, как правило, подобные документы подписываются в течение нескольких дней после назначения, отметил вице-премьер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг главы "Почты России"
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens: две турбины компании используются в Крыму в нарушение условий договора
2
Число пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО" достигло 14 человек
3
В торговом центре "РИО" на северо-востоке Москвы произошел пожар
4
Песков: статьи о якобы расстрелах в Чечне опровергнуты МВД республики
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, на машинах и пешком
6
Новак назвал "откровенным саботажем" действия ЕК по "Северному потоку-2"
7
Мединский поддержал решение руководства Большого театра отложить премьеру "Нуреева"
Темы дня
Реклама