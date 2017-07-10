Дворкович: требования "пакета Яровой" нужно поэтапно вводить с 2018 г.

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Начало действия пакета антитеррористических поправок ("пакет Яровой") не нужно отодвигать на 2023 год, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. Необходимо поэтапно вводить требования с 2018 года.
"Есть общее согласованное мнение правительства, что нужно поэтапно, начиная с 1 июля 2018 года, вводить определенные требования. Правительству не нужно переносить начало реализации этих требований на 2023 год", - заявил журналистам Дворкович.
Сейчас юристы решают, действительно ли нужны для этого поправки в закон или достаточно полномочий правительства, отметил вице-премьер.
"Моя предварительная оценка - нужны изменения в закон. Небольшие, буквально две строчки, что правительству дать право определить некоторые этапы введения тех или иных требований в отношении операторов связи, что позволит минимизировать ближайшие инвестиции и не допустить избыточного роста тарифов. Обсуждение идет чисто юридическое, но с содержанием все согласны: нужно поэтапно вводить эти требования, в этом ни у кого сомнений нет", - подчеркнул Дворкович.
Ранее о том, чтобы внедрять "закон Яровой" поэтапно, а не отодвигать срок его вступления в силу на 2023 год, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
Пакет антитеррористических поправок с 1 июля 2018 года обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы должны хранить до полугода. Всю эту информацию операторы также обязаны предоставлять по запросу спецслужб.
Как заявил Никифоров, в отзыве министерства на этот закон речь идет о трех- или пятилетней перспективе внедрения, но, по мнению Минкомсвязи, вопрос не в сроках, а в этапах внедрения.
Поэтапность внедрения может происходить по региональному принципу, по типам операторов связи, по составу хранения данных или другим принципам.