Дворкович: премия экс-главе "Почты России" Страшнову была начислена по закону

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что премия предыдущему руководителю "Почты России" Дмитрию Страшнову была начислена по закону. Об этом он заявил журналистам в ходе представления нового гендиректора почтового оператора Николая Подгузова.

Дворкович отказался комментировать вопрос о возможности включения бонусов в контракт Подгузова, отметив, что все будет делаться "как и раньше, в рамках законодательства". "С моей точки зрения, и раньше все делалось в рамках законодательства. Считаю и надеюсь, что наши правоохранительные органы разберутся и все будет хорошо. Но я не могу за них комментировать", - сказал вице-премьер РФ.

Подгузов, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к бонусам, заявил, что "любая работа должна оплачиваться".

В ноябре 2016 года Генпрокуратура по итогам проверки сочла незаконной выплату Страшнову премии за 2014 год в размере 95,4 млн рублей и потребовала возбудить уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. В феврале 2017 года в Следственный комитет были направлены материалы другой прокурорской проверки, связанные с размером выплат заместителям Страшнова. В марте СК возбудил уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Страшнову завышенный в 8 раз должностной оклад и завысила размер вознаграждения за 2014 год.

Бывший замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов был назначен главой "Почты России" в пятницу, 7 июля. Контракт предыдущего гендиректора почтового оператора Дмитрия Страшнова, который возглавил компанию весной 2013 года, истек 1 июля текущего года. Контракт с Подгузовым, по словам Дворковича, скорее всего, будет заключен на 5 лет. При этом контракт еще не заключен, и, как правило, подобные документы подписываются в течение нескольких дней после назначения, отметил вице-премьер.