Первые блоки ТЭС в Крыму запустят в начале 2018 г. независимо от возможного отзыва турбин

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Первые блоки ТЭС в Крыму будут запущены уже в первом квартале 2018 года, вне зависимости от возможного отзыва турбин, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации. Компании реализуют с теми техническими решениями, которые были приняты. Первые блоки в первом квартале 2018 года будут запущены", - сказал министр, отвечая на вопрос о влиянии информации о возможном использовании турбин Siemens в Крыму и влияние этого на сроки строительства.

ТЭС в Крыму

Строительство двух тепловых электростанций по 470 МВт (в Симферополе и Севастополе) запланировано федеральной целевой программой "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", которая предусматривает на развитие энергетики полуострова 49 млрд рублей. ТЭС возводит компания "Технопромэкспорт", входящая в госкорпорацию "Ростех".

Для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей и предприятий Крыму нужно до 1350 МВт, а к 2021 году эта цифра, по прогнозу властей Крыма, удвоится. Сейчас собственная генерация дает около 400 МВт.

Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 года. В 2018 году, когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт. При этом глава Ростеха Сергей Чемезов не исключал, что из-за задержки с поставкой турбин строительство станций завершится только в середине 2018 года, хотя завершение строительства запланировано на конец 2017 года.

На этих ТЭС планировалось ставить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года компания блокировала поставки из-за санкций. В феврале текущего года Чемезов говорил, что госкорпорация завершает переговоры с Ираном о поставке турбин, но договориться стороны так и не смогли.

Однако, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, в Крым все же были поставлены турбины производства Siemens в обход санкций ЕС. В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли, а Ростех в свою очередь заявил, что "Технопромэкспорт" не закупал турбины для крымских станций напрямую у компании, а приобрел четыре комплекта газовых турбин на вторичном рынке.

Siemens высказала мнение, что турбины ее производства, предназначавшиеся для российских клиентов, могли быть поставлены в Крым в нарушение условий договора.