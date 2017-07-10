Вступление закона о курортном сборе предлагают отложить до мая 2018 года

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Пилотные регионы, в которых планируется введение курортного сбора, настаивают на его скорейшем принятии для того, чтобы навести порядок на пляжах, набережных, в парках и на терренкурах. Представители регионов и депутаты Госдумы считают, что вступление в силу закона нужно отложить до мая 2018 года, чтобы дать возможность субъектам более основательно подготовиться к запуску механизма сбора платежей с туристов.

Проект закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был одобрен Госдумой в первом чтении 23 июня, а в понедельник обсуждался на парламентских слушаниях в Госдуме. В первоначальном проекте закона, разработанном Министерством РФ по делам Северного Кавказа, предельная величина сбора составляет 100 рублей, но может быть снижена на усмотрение региона.

Отсрочка до лета 2018

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, открыв своим докладом и предложениями поправок парламентские слушания, заявил о необходимости изменить сроки запуска механизма сбора средств с туристов и перенести его с января 2018 года на май, хотя изначально планировалось, что законопроект будет принят до конца весенней сессии и вступит в силу с 1 января 2018 года.

"Мы предлагаем сделать следующим образом: вступление в силу закона и введение его в действие разнести. Мы предлагаем, что законодательные акты субъекты, принимая свои субъектовые законы, не могут их ввести раньше 1 мая 2018 года. Таким образом у нас фактически появляется год не только на то, чтобы обсудить те нормы, которые будут приняты в федеральном законе, но и обсудить, как будет формироваться региональное законодательство, нормативные акты, создать общественные советы и придать этому обсуждению широкий характер", - предложил он.

Перенос сроков вступления поддержал министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Я хотел бы, несмотря на различные оценки сроков вступления этого закона, целесообразности его в целом, чтобы поддержали его и приняли во втором и третьем чтении, и мы могли обеспечить через это возможность регионам разработать необходимую региональную и муниципальную нормативно-правовую базу к 1 января <...> дать возможность регионам уже с 1 мая принять решение о выборе: в каких муниципалитетах реализовывать этот закон, с какого срока, какой уровень курортного сбора, на какие категории плательщиков он распространяется и как долго этот эксперимент проводить", - сказал он.

Глава Минкавказа отметил, что курортный сбор, вопреки ряду предложений депутатов и представителей регионов, должен оставаться неналоговым платежом. "Я как раз против того, чтобы мы потом вносили его в бюджетный кодекс. Как раз отличие налоговых платежей от неналоговых в том, что налоги, поступая, растворяются, а неналоговый платеж имеет строго целевой характер - именно в этом его принципиальное отличие", - пояснил Кузнецов.

Влияние на качество инфраструктуры

Участвующие в обсуждении представители регионов обратили внимание на то, что работа по подготовке документов, необходимых для введения курортного сбора, уже ведется.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Владимир Притупов отметил, что сегодня на территории Алтайского края создана рабочая группы, которая готова сразу же после принятия закона о курортном сборе на федеральном уровне перейти к практической работе и вводу механизма по сбору платежей с туристов.

"Мы считаем, что это (закон о введении курортного сбора - прим. ТАСС) важный инструмент для формирования инфраструктуры, для качественного получения услуг санаторно- курортных", - сказал он, подчеркнув, что именно курортный сбор может стать источником формирования современной качественной инфраструктуры.

Губернатор Ставропольского края, на территории которого находятся курорты Кавказских Минеральных Вод, Владимир Владимиров не настаивал на переносе сроков ввода закона, но обратил внимание, что принятие законопроекта позволит развивать курорты и поможет привести их в надлежащий вид.

"Можно не вводить [курортный сбор]. Но тогда кто ответит за то, что у нас инфраструктура полетит вниз? Она уже сейчас летит, мы не можем конкурировать (с курортами Европы - прим. ТАСС) своими фасадами, цветниками, уборкой", - сказал губернатор.

По его словам, сегодня собственных доходы бюджетов городов-курортов не превышают 15-20%. "Например город Кисловодск: 1,8 млрд - общий бюджет. У него собственных доходов свыше 300 млн рублей, а в него приезжают в четыре раза больше людей (чем постоянно проживают в нем - прим. ТАСС)", - сообщил губернатор, отметив, что введение посуточного сбора с туристов способствовало бы развитию города и помогло бы решить многие проблемы.

Единоразовый сбор

Представителей Крыма, на территории которого планируется ввести сбор, больше беспокоили не сроки, а недостаток средств, необходимых на обновление парковой инфраструктуры, "которая еще от дедов досталась". "Сегодня нам крайне не хватает этих денег, с учетом того наследства, которое нам досталось: я был и в Кисловодске, и в Ессентуках - поверьте, нельзя сравнивать. У нас просто парк советского периода", - сказал глава администрации города Евпатории Андрей Филонов.

Он рассказал, что по итогам прошлого года Евпатория приняла не менее 740 тыс. отдыхающих, при этом население города - 128 тыс. человек.

Из 740 тыс. отдыхающих только 170 тыс. человек организованных туристов, приезжающих в санатории и на курорты города. "Мы выступали за то, чтобы закон назвали "курортно-туристическим", потому что, конечно, это туристический сбор", - отметил глава администрации.

Глава черноморского города-курорта Геленджика Виктор Хрестин обратил внимание на "стихийные пляжи" и их состояние и выразил надежду, что средства, полученные от туристов через курортный сбор, позволят привести прибрежную полосу в нормальное состояние.

"Курортный сбор позволил бы нам решить многие вопросы. В первую очередь - это пляжные территории - у нас сегодня на территории 54 пляжа, из них только 10 - муниципальных, но много несанкционированных пляжных территорий, на которых в бюджете муниципалитета не предусмотрено средств ", - сказал он, отметив, что курортный сбор может помочь Геленджику решить проблемы бесхозной ливневой канализации, изношенности системы водоснабжения и способствовать благоустройству дорог.