МТС устранил проблему с задержками в зачислении средств на счета абонентов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проблема по зачислению средств на счета абонентов сотового оператора МТС устранена, все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Все работает. Обновление завершено", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о задержках в зачислении средств на счета абонентов в связи с обновлением программного обеспечения (ПО). Тогда в МТС пояснили, что в ближайшее время платежи будут поступать в штатном режиме.

В России услугами МТС пользуются около 80 млн человек.