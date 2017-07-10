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МТС устранил проблему с задержками в зачислении средств на счета абонентов

Экономика и бизнес
10 июля, 22:07 дата обновления: 10 июля, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось о задержках в зачислении средств на счета абонентов в связи с обновлением программного обеспечения

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Проблема по зачислению средств на счета абонентов сотового оператора МТС устранена, все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Все работает. Обновление завершено", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о задержках в зачислении средств на счета абонентов в связи с обновлением программного обеспечения (ПО). Тогда в МТС пояснили, что в ближайшее время платежи будут поступать в штатном режиме.

В России услугами МТС пользуются около 80 млн человек.

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