Новый гендиректор "Почты России" рассказал коллективу о планах и задачах

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и глава Минкомсвязи Николай Никифоров в понедельник представили коллективу "Почты России" Николая Подгузова в качестве нового гендиректора предприятия. Ему предстоит продолжить модернизацию компании, найти баланс между традиционными услугами связи и новыми - банковскими и платежными, а также провести предприятие через процесс акционирования.

Кризис преодолен

Бывший замминистра экономического развития РФ Подгузов сменил у руля "Почты России" Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. С уходом Страшнова по сути завершился антикризисный период "Почты России". Как напомнил глава Минкомсвязи Никифоров, когда в 2013 году Страшнов пришел в "Почту", предприятие находилось в состоянии коллапса.

"Позволю себе напомнить 2013 год, когда мы представляли в этом зале Дмитрия Евгеньевича (Страшнова - прим. ТАСС). Это была действительно кризисная ситуация, происходил так называемый почтовый коллапс: на несколько дней "Почта России" закрыла прием международных отправлений, потому что логистика не справлялась с тем объемом, который находился на складах наших, прежде всего столичных, аэропортов. Это было антикризисное решение, было принято решение кадровое. Правительство его тогда поддержало", - подчеркнул Никифоров.

За короткий период Страшнову и его команде удалось модернизировать логистические хабы, открыть новые линии по обработке почтовых отправлений, расширить штат сотрудников, в результате чего пропускная способность "Почты" увеличилась в разы и новогодний период пиковых нагрузок сезона 2013-2014 гг. прошел без происшествий. Выросли и зарплаты, отметил министр: если в 2013 году средняя зарплата на "Почте" составляла 15 тыс. рублей, то сейчас она превышает 21 тыс. рублей.

Вице-премьер Дворкович поблагодарил Страшнова за достигнутые "серьезные положительные результаты", подчеркнув, что это не только его личная оценка, но и всего правительства.

"Почта России" улучшила качество работы, это почувствовали граждане России, это почувствовали те, кто ежедневно отправляет и принимает сообщения, посылки, пользуется другими услугами почтовой связи, почтой в самых разных проявлениях... Эта организация - это несколько сотен тысяч человек, это более 40 тыс. отделений. Руководство этой огромной системой, инфраструктурой, - сложнейшая задача. Правительство считает, что Дмитрий Евгеньевич с этой задачей справился. И мы благодарны за эту работу", - сказал Дворкович.

Что дальше

Предыдущее руководство заложило надежный фундамент для дальнейших преобразований в рамках "Почты России", считает Дворкович. Направления развития предприятия "достаточно амбициозные" и сложные, подчеркнул вице-премьер, они должны соответствовать современному уровню развития технологий.

"Нужно не догонять, а в полном смысле этого слова быть всегда впереди тех технологий, которые развиваются в мире. Это, конечно же, цифровые платформы, весь комплекс услуг, который может оказывать "Почта России", - от универсальных услуг, которые составляют основу почтовой связи, до финансовых услуг. Есть споры относительно того, чем еще должна заниматься почта. Должна ли она заниматься розницей, торговлей. В какой степени она должна заниматься предоставлением или быть агентом при предоставлении государственных, муниципальных публичных услуг, оператором государственных информационных систем и т.д.", - сказал зампред правительства.

Положение "Почты России" уникально, подчеркнул Дворкович, поскольку она работает на всей территории страны и играет важную роль в сфере услуг, включая цифровые, и в экономике в целом. Что касается финансовых услуг, то "Почта банк" продолжит быть подведомственной структурой предприятия, которая дополняет основные функции "Почты", помогает ей быть более эффективной и получать доход, в том числе компенсируя убытки по отдельным направлениям, считает Дворкович.

"Не все с этим согласны, есть серьезная конкуренция на этом рынке, но, тем не менее, в ближайшие несколько лет - это полезная функция, от нее отказываться (не надо) ни в коем случае, при этом нельзя ее ставить выше функций почтовой связи как таковой. Баланс нужно выстроить, его нужно найти", - сказал вице-премьер.

С ним согласился новый гендиректор "Почты". "Конечно же, мы должны продолжать работу по превращению "Почты России" в диверсифицированную компанию, которая будет, наверное, получать доход от электронной торговли, от финансово-банковских услуг, возможно, какого-то розничного подразделения, но ни одно из этих направлений не должно быть гипертрофированным. Это должна быть прочная основа для того, чтобы мы выполняли нашу основную функцию", - заметил Подгузов.

Кадры останутся

Новый гендиректор "Почты России" не планирует кардинально менять команду предприятия. Об этом он заявил на мероприятии, посвященном знакомству с коллективом предприятия.

"Революционных изменений в составе команды предпринимать не хотелось бы", - сказал Подгузов.

Он высоко оценил уровень квалификации команды "Почты России". По его словам, если что-то и будет корректироваться, то с точки зрения расстановки акцентов, но не направлений, "которые были выбраны для того, чтобы превратить "Почту России" в одну из ведущих и экономически сильных компаний страны".

"Многое, конечно, сделано, запущены логистические центры, сделана продуктовая линейка, идет информатизация. Многое, конечно же, еще предстоит делать на пути к трансформации "Почты России". Я уверен, что с вверенным мне коллективом мы успехов добьемся. Конечно же, я попросил бы о поддержке", - отметил новый руководитель "Почты".

Акционирование "Почты России"

Ключевой трансформацией "Почты России" при новом руководстве станет ее акционирование. Это позволит привести компанию в современный формат, считает Подгузов. Как сообщил журналистам Дворкович, он рассчитывает, что закон об акционировании предприятия будет принят в течение 12 календарных месяцев.

"Я думаю, что закон может быть принят в течение 12 календарных месяцев. Но до или после выборов (президента РФ - прим. ТАСС) - мне тяжело сейчас говорить. Само акционирование зависит от того, как будет прописано в законе. Также как, например, в случае с РЖД, когда акционирование было совершено в силу закона и потом реализовывались необходимые процедуры по регистрации имущества и т. п.", - сказал Дворкович.

Вице-премьер считает, что в случае с "Почтой России" акционирование можно провести по аналогии с РЖД, то есть не оттягивать преобразование в акционерное общество до момента регистрации всего имущества, а делать все параллельно.

План акционирования "Почты России" был утвержден еще летом 2013 года. Согласно документу, ФГУП должно быть преобразовано в открытое акционерное общество, 100% которого будет в госсобственности. Законопроект о реорганизации "Почты России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, однако до сих пор не утвержден.