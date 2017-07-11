Три зимовавшие в Певеке судна уйдут в Архангельск с первыми танкерами

АНАДЫРЬ, 11 июля. /ТАСС/. Три судна, зимовавшие в Певеке из-за сложной ледовой обстановки, уйдут в Архангельск с первыми танкерами, которые подойдут в порт на этой неделе. Об этом сообщил ТАСС и.о. капитана порта Певек Олег Клюйков.

"Сейчас в порт идет караван из двух танкеров и ледокола, ориентировочно они должны подойти 12-13 июля. Он должен подвести зимовавшим судам топливо, после разгрузки танкеров все шесть судов отправятся по Севморпути караваном в западном направлении", - сказал Клюйков.

Он сообщил, что продуктами, питьевой водой и топливом суда обеспечены. "Запасов на проход хватит, - отметил и.о. капитана. - Зимовавшие в Певеке суда доставят в Архангельск грузы с Чукотки".

Сухогрузы "Синегорск" и "Иоганн Махмасталь" в сопровождении ледокола "Капитан Драницын" в январе доставили по Севморпути в Певек груз для строительства береговых сооружений ПАТЭС, но не смогли выйти обратно из- за сложной ледовой обстановки. Власти Чукотки сделали все возможное, чтобы зимовка прошла для экипажей комфортно. Три с половиной месяца суда получали энергию от Чаунской ТЭЦ, что позволило им сэкономить топливо.