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Рыбокомбинат "Островной" войдет в состав ТОР "Курилы"

Экономика и бизнес
11 июля, 4:23 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Рыбокомбинат приступил к реализации инвестпроекта "Строительство рыбоперепрабатывающего комплекса "Островной"

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Рыбокомбинат "Островной" войдет в состав территории опережающего развития "Курилы". Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Такое решение принято на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития дальнего Востока и Байкальского региона", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации предприятия, "Островной Рыбокомбинат" приступил к реализации инвестиционного проекта "Строительство рыбоперепрабатывающего комплекса "Островной". "В планах создание высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд рублей в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что проект предусматривает в 2017-2020 годы строительство нового консервного завода мощностью 200 тыс. банок в сутки, корпуса под линию рыбомучной установки, холодильника на 15 тыс. тонн единовременного хранения, двух роботизированных морозильных заводов.

Для привлечения специалистов будет построено жилье, а также общежитие для рыбообработчиков. Договора с проектными организациями на проектирование объектов, входящих в состав инвестиционного проекта, заключены. Также подписаны контракты на изготовление технологического оборудования, конструкций для строительства зданий и сооружений.

"Кроме того силами комбината очищена бухта Малокурильская от затонувших и брошенных судов, проводятся работы по берегоукреплению и дноуглубительные работы, будет отремонтирован рыбоприемный пирс. В планах комбината сотрудничество в японскими компаниями в части создания мореферм по выращиванию гребешка", - отметил собеседник агентства.

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