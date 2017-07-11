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Кабмин ввел ограничения на закупки аппаратуры для системы ГЛОНАСС за рубежом

Экономика и бизнес
11 июля, 6:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Данное решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, говорится в пояснительной записке к документу

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло аппаратуру для системы ГЛОНАСС в перечень продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения допуска при закупках для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением этот перечень дополнен аппаратурой ГЛОНАСС и устройствами электрической сигнализации, электрооборудованием для обеспечения безопасности или управления движением. Это обусловлено тем, что в России разработаны и освоены в серийном производстве микросхемы и модули для навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, налажен выпуск светосигнального оборудования и его частей с характеристиками, не уступающими зарубежным аналогам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что принятое решение направлено на повышение конкурентоспособности российской продукции, снижение зависимости отечественного рынка от импортных товаров в сфере обеспечения безопасности и управления движением, развитие рынка микроэлектронной продукции.

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