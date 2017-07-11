Кабмин утвердил стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России

В Забайкалье отменен режим ЧС после стабилизации обстановки с лесными пожарамиСибирь 11 июля, 7:30
"Известия": в России могут появиться ГОСТы на драгоценные камниЭкономика и бизнес 11 июля, 6:19
NYT: сын Трампа знал, что обещанный ему компромат на Клинтон якобы предоставила РФМеждународная панорама 11 июля, 6:11
"Известия": на базе Минстроя создали штаб по реформированию системы вывоза мусораОбщество 11 июля, 5:42
Конгрессмен внес поправку, запрещающую Трампу тратить средства Пентагона на свой бизнесМеждународная панорама 11 июля, 5:28
WSJ: новые санкции США против РФ могут нанести ущерб американским компаниямЭкономика и бизнес 11 июля, 5:18
Конгрессмен внес поправку, запрещающую финансирование создания с РФ групп по киберугрозамМеждународная панорама 11 июля, 5:05
AP: США подготовили проект резолюции СБ ООН об ужесточении санкций против КНДРМеждународная панорама 11 июля, 3:52
Тиллерсон призвал участников кризиса в Персидском заливе к диалогуМеждународная панорама 11 июля, 3:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Документ опубликован на сайте правительства.
"Цель стратегии - достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок", - говорится в пояснительной записке к документу.
Среди основных задач упомянуты, в частности, обеспечение равных конкурентных условий с зарубежными производителями селхозтехники, создание благоприятных условий для развития экспорта сельскохозяйственных машин, стимулирование роста инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и разработку новых видов конкурентоспособных сельскохозяйственных машин.
Отмечается, что стратегию планируется реализовать в три этапа, в рамках которых прогнозируется рост спроса на российскую сельскохозяйственную технику, что повысит финансовую стабильность предприятий отрасли и обеспечит условия для наращивания инвестиций, будут реализованы меры по стимулированию экспортных поставок техники, сохранению и поддержке внутреннего спроса на стабильном уровне.
Предполагается, что реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить загрузку действующих и создание новых производственных мощностей, увеличить количество работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, повысить инвестиции в научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы.