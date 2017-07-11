Кабмин утвердил стратегию развития сельскохозяйственного машиностроения России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года. Документ опубликован на сайте правительства.

"Цель стратегии - достижение российскими производителями сельскохозяйственной техники доли на внутреннем рынке не ниже 80% и доли экспортных поставок не ниже 50% величины отгрузок на внутренний рынок", - говорится в пояснительной записке к документу.

Среди основных задач упомянуты, в частности, обеспечение равных конкурентных условий с зарубежными производителями селхозтехники, создание благоприятных условий для развития экспорта сельскохозяйственных машин, стимулирование роста инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и разработку новых видов конкурентоспособных сельскохозяйственных машин.

Отмечается, что стратегию планируется реализовать в три этапа, в рамках которых прогнозируется рост спроса на российскую сельскохозяйственную технику, что повысит финансовую стабильность предприятий отрасли и обеспечит условия для наращивания инвестиций, будут реализованы меры по стимулированию экспортных поставок техники, сохранению и поддержке внутреннего спроса на стабильном уровне.

Предполагается, что реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить загрузку действующих и создание новых производственных мощностей, увеличить количество работников, занятых в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, повысить инвестиции в научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы.