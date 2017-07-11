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Товарооборот между Вьетнамом и США увеличился в 43,5 раза с 2000 года

Экономика и бизнес
11 июля, 7:37 UTC+3 ХАНОЙ ХАНОЙ 11, июля. /ТАСС

В 2016 году данный показатель составил $47,15 млрд

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ХАНОЙ, 11 июля. /ТАСС/. Объем двусторонней торговли между Вьетнамом и Соединенными Штатами вырос в 43,5 раза за минувшие 16 лет. Как сообщило во вторник Государственное таможенное управление Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), товарооборот между странами увеличился с $1,08 млрд в 2000 году до $47,15 млрд по итогам 2016 года.

По данным ведомства, Соединенные Штаты в последние годы остаются крупнейшим экспортным рынком для Вьетнама, демонстрируя средний рост на уровне 28% в год. При этом сам Вьетнам занимает двенадцатое место в списке стран-импортеров американской продукции. СРВ поставляет в США сельскохозяйственную продукцию, продукцию морского промысла, мебель и текстильно-швейные изделия, импортируя из Соединенных Штатов продукты питания, электронику, запчасти и комплектующие.

В 1995 году Вьетнам и Соединенные Штаты официально восстановили прерванные Вьетнамской войной отношения. За истекший период США превратились не только в одного из крупнейших торговых партнеров СРВ, но и вошли в пятерку основных инвесторов вьетнамской экономики. Соединенные Штаты реализуют здесь 835 инвестиционных проектов с общим объемом капитала свыше $10 млрд. В свою очередь, Вьетнам стал одним из лидеров среди стран мира, заняв седьмое место по количеству студентов, направляемых на обучение в американские вузы. Сейчас число граждан СРВ, получающих образование в США, превышает 21 тыс. человек.

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