Концессионные соглашения в сфере ЖКХ позволят Якутии экономить около 700 млн руб. в год

ЯКУТСК, 11 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Внедрение механизма концессии в сферу ЖКХ Якутии позволит с 2018 года экономить бюджетные средства на сумму не менее 700 млн рублей ежегодно. Об этом ТАСС во вторник сообщил министр ЖКХ и энергетики республики Гаврил Левин.

"С учетом ограниченности бюджетных инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры считаем внедрение механизма концессии наиболее перспективным направлением работы по привлечению частных инвестиций в сферу ЖКХ, которое позволит начиная с 2018 года заместить бюджетные средства на сумму не менее 700 млн рублей ежегодно", - подчеркнул он.

По словам Левина, на данный момент в Якутии действуют три концессионных соглашения, концессионерами инвестировано в объекты коммунальной инфраструктуры 973 млн рублей из предусмотренных концессионными соглашениями 1,7 млрд рублей.

"Благодаря последним изменениям законодательства о концессионных соглашениях значительно повысилась инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ. Сегодня заключение концессии даже в отношении одной небольшой котельной сможет гарантировано обеспечить возвратность инвестиций концессионера", - отметил министр.

Как уточнил Левин, на сегодняшний день министерство ведет работу по заключению в 2017 году еще восьми концессионных соглашений по 15 объектам коммунальной инфраструктуры с общим объемом инвестиций 588 млн рублей. "Портфель проектов, по которым планируется заключение концессий в 2018 году, насчитывает 13 концессионных проектов по 30 объектам коммунальной инфраструктуры", - сказал Левин.

В Якутии, где износ объектов ЖКХ (теплосетей, котельных) составляет около 50%, привлечение инвестора в сферу ЖКХ долгое время было безрезультатным, и вся модернизация и капитальный ремонт объектов осуществлялись из бюджетных средств. Первое концессионное соглашение было подписано в 2012 году.