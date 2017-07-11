Россия и Египет подпишут соглашение о промышленной зоне осенью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Египет осенью 2017 года подпишут межправительственное соглашение о создании российской промышленной зоны, которая станет платформой для выхода российских компаний на быстрорастущие рынки Африки, заявил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов в ходе выставки "Иннопром"-2017.

Проект создания промышленной зоны на востоке города Порт-Саид предусматривает облегченный налоговый режим для российских компаний и локализацию производства грузовиков, тракторов, продуктов нефтехимии и железобетонных изделий.

"За последний год проект создания промышленной зоны стал явью, есть участок, над которым работают коллеги, есть проект межправительственного соглашения, который, я надеюсь, будет согласован и подписан осенью текущего года", - заявил Каламанов в ходе круглого стола "Африка - восходящая звезда в контексте новых международных отношений".

Каламанов подчеркнул, что создание промышленной зоны станет первым этапом по созданию инфраструктуры для выхода российской продукции на африканские рынки, а африканские страны после формирования промышленной зоны будут более активно работать с российскими компаниями.

"Африка сейчас находится в фокусе внимания, Африка это серьезный рынок, за который нужно бороться", - сказал Каламанов, отметив, что конкуренты российских компаний из Китая, США и стран Европейского союза имеют сильные позиции в африканских странах.

Замминистра призвал российские компании использовать советский опыт для выхода на африканские рынки и пообещал помощь со стороны Российского экспортного центра.

Каламанов также отметил сотрудничество с Зимбабве, где российский консорциум осуществляет проект по освоению месторождения Дарвендейл, обладающего третьими в мире по величине запасами платины.

"Я полагаю, что мы этот проект доведем до конца", - сказал Каламанов.