Россия и Египет подпишут соглашение о промышленной зоне осенью

Поветкин планирует провести следующий бой во второй половине 2017 годаСпорт 11 июля, 10:58
В городе Тайга введен режим ЧС из-за повышенного содержания марганца в водеСибирь 11 июля, 10:39
СМИ: российские авиакомпании в 2017 году могут перевезти более 100 млн человекТранспорт 11 июля, 10:25
Более 240 врачей в Дагестане трудоустроились по программе "Земский доктор" в 2017 годуОбщество 11 июля, 10:14
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святынеОбщество 11 июля, 10:05
Джоан Роулинг призналась, что страдает клаустрофобиейОбщество 11 июля, 10:04
СМИ: футболист "Зенита" Йованович согласовал контракт с французским "Бордо"Спорт 11 июля, 9:59
Ученые открыли на Камчатке новый минералНаука 11 июля, 9:57
Первые крупные сегменты сетей 5G появятся в России в 2019-2020 гг.Экономика и бизнес 11 июля, 9:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Россия и Египет осенью 2017 года подпишут межправительственное соглашение о создании российской промышленной зоны, которая станет платформой для выхода российских компаний на быстрорастущие рынки Африки, заявил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов в ходе выставки "Иннопром"-2017.
Проект создания промышленной зоны на востоке города Порт-Саид предусматривает облегченный налоговый режим для российских компаний и локализацию производства грузовиков, тракторов, продуктов нефтехимии и железобетонных изделий.
"За последний год проект создания промышленной зоны стал явью, есть участок, над которым работают коллеги, есть проект межправительственного соглашения, который, я надеюсь, будет согласован и подписан осенью текущего года", - заявил Каламанов в ходе круглого стола "Африка - восходящая звезда в контексте новых международных отношений".
Каламанов подчеркнул, что создание промышленной зоны станет первым этапом по созданию инфраструктуры для выхода российской продукции на африканские рынки, а африканские страны после формирования промышленной зоны будут более активно работать с российскими компаниями.
"Африка сейчас находится в фокусе внимания, Африка это серьезный рынок, за который нужно бороться", - сказал Каламанов, отметив, что конкуренты российских компаний из Китая, США и стран Европейского союза имеют сильные позиции в африканских странах.
Замминистра призвал российские компании использовать советский опыт для выхода на африканские рынки и пообещал помощь со стороны Российского экспортного центра.
Каламанов также отметил сотрудничество с Зимбабве, где российский консорциум осуществляет проект по освоению месторождения Дарвендейл, обладающего третьими в мире по величине запасами платины.
"Я полагаю, что мы этот проект доведем до конца", - сказал Каламанов.