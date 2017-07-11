Кудрин: российская финансовая система достаточно открыта для киберугроз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Финансовая система России достаточно открыта для киберугроз. Такое мнение высказал экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, выступая на международной промышленной выставке "Иннопром"-2017.

"Очевидно, что мы сегодня попали в новый мир и, скорее всего, не успеваем реагировать на эти риски. Я бы сказал, что наша финансовая система, несмотря на то, что она немножко впереди по цифровизации идет, чем другие отрасли, в общем и целом тоже открыта и беззащитна (перед киберугрозами - прим. ТАСС) ", - сказал он.

По его словам, банки, которые лучше промышленных предприятий защищаются от киберугроз, все равно "вскрываются".

Глава ЦСР отметил, что в настоящее время противодействие киберугрозам и корпоративное управление - это направления, которые необходимо активно развивать. "Мне кажется, очень важно, чтобы риски, связанные с кибербезопасностью в корпоративном управлении, были особенно отмечены", - добавил Кудрин.

Процесс цифровизации в мировом масштабе приводит к повышению проникновения информационных технологий во все сферы экономики и жизни общества, однако вместе с этим растет и риск масштабных кибератак. Возможные убытки компаний от киберпреступных действий также увеличиваются. Те же тенденции наблюдаются и в России. За последние пару месяцев хакерским атакам подвергались не только компании из сфер телекоммуникаций, но и представители традиционных отраслей - к примеру, компания "Роснефть".