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Первые крупные сегменты сетей 5G появятся в России в 2019-2020 гг.

Экономика и бизнес
11 июля, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В Минкомсвязи считают, что появление сегментов сетей пятого поколения позволит проанализировать возможности 5G

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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Первые крупные сегменты сетей 5G будут развернуты в России в 2019-2020 гг. Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий Алхазов в интервью телеканалу "Россия 1".

"Я бы сейчас говорил о том, что в 2019-2020 гг. мы увидим какие-то первые более или менее крупные сегменты этих (5G) сетей", - сказал он.

Алхазов добавил, что появление сегментов сетей пятого поколения позволит проанализировать возможности 5G. "Можно уже будет понять, что это за технология, что она дает для абонентов", - отметил он.

Пятое поколение связи

Сети 5G будут развернуты к 2025 году в городах размером от 300 тыс. жителей. Минимум в восьми городах с населением свыше 1 млн жителей сети 5G должны появиться уже в 2020 году, к 2025 году - в 15 городах. Связь пятого поколения позволит развивать беспилотные автомобили, интернет вещей, а также даст устойчивую связь на сверхскоростях в населенных пунктах с высокой плотностью устройств.

План выделения радиочастотного ресурса для внедрения 5G должен быть утвержден и согласован в рамках Евразийского экономического союза в 2018 году, однако сейчас диапазоны для развертывания сетей 5G не утверждены. Как заявлял министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, обсуждение этого вопроса идет в Международном союзе электросвязи, куда вошли шесть российских представителей.

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