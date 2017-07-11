Члены Ассоциации интернета вещей выбрали российский стандарт Internet of Things

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 июля. /ТАСС/. Члены Ассоциации интернета вещей, созданной по инициативе Фонда развития интернет-инициатив, выбрали российский стандарт Internet of Things (IoT, "интернета вещей"). Об этом сообщил директор ФРИИ Кирилл Варламов в интервью ТАСС в рамках форума "Иннопром".

"Подана заявка в Росстандарт. Это новый протокол обмена данными в узкополосном доступе. Его название NBFI. Ключевая задача здесь - создать рынок, обеспечить совместимость устройств различных производителей, открыть рынок российским производителям микроэлектроники, а также иностранным производителям", - сказал он.

Всего сейчас существует более 300 решений на уровне протоколов и технологий "интернета вещей". Они либо решают крайне узкие задачи и не подходят для масштабирования, либо уязвимы для кибератак и слабо защищены, либо несовместимы с другими общепринятыми протоколами.

Выбранный стандарт, по словам Варламова, является самым передовым с точки зрения дешевизны устройств, которые работают по нему, а также с точки зрения энергоэффективности работающих устройств. "Мы хотим вынести этот стандарт на международный уровень, мы хотим сделать его международным", - подчеркнул директор ФРИИ.

Ассоциация также согласовала расширение частот "интернета вещей" с Министерством обороны, ФСО и ФСБ, продолжил Варламов.

По оценкам ФРИИ, рынок IoT в ближайший год составит 400 млн устройств. "Это большой рынок", - считает директор Фонда.

"Интернет вещей" - концепция соединения физических объектов компьютерной сетью. Ее ключевая особенность заключается в автономности устройств и их способности передавать данные без участия человека. По данным консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, к 2020 году объем российского рынка "интернета вещей" в стоимости устройств составит около 62,6 млрд рублей.

Фонд развития интернет-инициатив - это российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в марте 2013 года Агентством стратегических инициатив. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора. Объем средств под управлением ФРИИ составляет 6 млрд рублей, в портфеле фонда более 200 проектов.