Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,34 рубля, евро - до 68,74 рубля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,34 рубля. Курс евро вырос на 9 копеек, до уровня 68,74 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,3% и достиг отметки в 1931,58 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1010,18 пункта.