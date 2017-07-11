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Курс доллара на Московской бирже вырос до 60,34 рубля, евро - до 68,74 рубля

Экономика и бизнес
11 июля, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Индекс ММВБ вырос на 0,3%, до 1931,58 пункта, индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1010,18 пункта

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и достиг отметки в 60,34 рубля. Курс евро вырос на 9 копеек, до уровня 68,74 рубля.

Индекс ММВБ вырос на 0,3% и достиг отметки в 1931,58 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,4%, до 1010,18 пункта.

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