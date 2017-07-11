На "Иннопроме" показали новые разведывательные микродроны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") представила новые разведывательные микродроны на международной выставке "Иннопром-2017". Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе холдинга.

"Сегодня мы демонстрируем новую линейку беспилотников двойного назначения. Это два микробеспилотника ("Оса" и "Дозор") и малый БПЛА вертолетного типа "Наблюдение". Они имеют унифицированные средства управления и программно-аппаратную часть, но различаются по дальности и времени полета. Все беспилотники оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видеоаппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD", - сообщил собеседник агентства, отметив, что беспилотники могут вести мониторинг местности и разведку в любое время суток и при любой погоде.

По его словам, дроны предназначены для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий.

"Управление дронами ведется в автоматическом режиме "полет по заданной миссии". При этом участие оператора практически сводится к нулю. Ему достаточно указать точки полета, задать высоту и подтвердить запуск. Видео с бортовой камеры БПЛА передается на терминал управления оператора в режиме реального времени", - рассказал представитель холдинга.