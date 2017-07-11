Новосибирский резидент "Сколково" разработал электростанцию для накопления энергии

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Энергозапас", резидент "Сколково", представила на выставке "Иннопром" президенту РФ Владимиру Путину проект аккумулирующей электростанции, которая запасает энергию в промышленных масштабах, сообщила во вторник пресс-служба новосибирского наноцентра "Сигма." На данный момент построен прототип станции, опытный объект появится к 2019 году.

"Твердотельная аккумулирующая электростанция (ТАЭС) накапливает энергию в промышленных масштабах, что необходимо для развития возобновляемых источников энергии, роста эффективности тепловых и атомных энергостанций, выравнивания нагрузки на энергосистемы. Накопление энергии происходит за счет подъема твердых грузов, в сеть она возвращается в моменты пикового потребления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что технология апробирована на 26-метровом прототипе ТАЭС, построенном в Новосибирске.

Согласно информации на сайте "Энергозапаса", ТАЭС работает по тому же принципу, что и гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), только вместо воды используется грунт. Новосибирские разработчики создают накопитель, который можно будет применять на безводных равнинах - там, где строительство ГАЭС невозможно.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Умное производство". Организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.