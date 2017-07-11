Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 60.3
€ 68.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирский резидент "Сколково" разработал электростанцию для накопления энергии

Экономика и бизнес
11 июля, 11:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, июля. /ТАСС

Построен прототип станции, опытный объект появится к 2019 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Энергозапас", резидент "Сколково", представила на выставке "Иннопром" президенту РФ Владимиру Путину проект аккумулирующей электростанции, которая запасает энергию в промышленных масштабах, сообщила во вторник пресс-служба новосибирского наноцентра "Сигма." На данный момент построен прототип станции, опытный объект появится к 2019 году.

"Твердотельная аккумулирующая электростанция (ТАЭС) накапливает энергию в промышленных масштабах, что необходимо для развития возобновляемых источников энергии, роста эффективности тепловых и атомных энергостанций, выравнивания нагрузки на энергосистемы. Накопление энергии происходит за счет подъема твердых грузов, в сеть она возвращается в моменты пикового потребления", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что технология апробирована на 26-метровом прототипе ТАЭС, построенном в Новосибирске.

Согласно информации на сайте "Энергозапаса", ТАЭС работает по тому же принципу, что и гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), только вместо воды используется грунт. Новосибирские разработчики создают накопитель, который можно будет применять на безводных равнинах - там, где строительство ГАЭС невозможно.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее главная тема - "Умное производство". Организатором выставки выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Иннопром"-2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Японская делегация чиновников и бизнесменов вернулась после первой поездки на Южные Курилы
7
"АвтоВАЗ" представил дизайн новых Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" достигло 18 человек
2
Пропавшие в лесу в Курганской области дети нашлись
3
СК возбудил дело после стрельбы в офисе на севере Москвы
4
СМИ: школьник узнал номер телефона шефа Пентагона и взял у него интервью
5
Ученые открыли на Камчатке новый минерал
6
Белый дом поддерживает санкции против Ирана и РФ, включенные в новый законопроект
7
Лукашенко: Белоруссии надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене
Темы дня
Реклама