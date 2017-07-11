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Кудрин: высокая инфляция в июне не повлияет на достижение 4% по итогам года

Экономика и бизнес
11 июля, 10:23 дата обновления: 11 июля, 10:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 11, июля. /ТАСС

Текущий показатель, по словам главы Центра стратегических разработок, отчасти связан с сезонностью, отчасти - с обычным повышением тарифов с 1 июля

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Высокий уровень июньской инфляции в РФ не повлияет на достижение целевого показателя в 4% по итогам 2017 года, заявил журналистам глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

"Нет (не повлияет на таргет - прим. ред.). Я думаю, что цели будут достигнуты, и мы будем иметь около 4%, потому что сейчас (инфляция) отчасти связана с сезонностью, отчасти - с традиционным повышением с 1 июля тарифов", - сказал он.

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Ранее директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в РФ за июнь оказались неприятным сюрпризом. Он пояснил, что Банк России ожидал роста годовой инфляции в июне за счет удорожания плодоовощной продукции, однако фактический рост оказался выше ожиданий регулятора.

При этом директор департамента не исключил, что инфляция в РФ в июле может замедлиться до 4,3% благодаря урожаю, в том числе картофеля. С другой стороны, влияние укрепившегося рубля и хорошего урожая прошлого года на инфляцию близко к исчерпанию. Поэтому ЦБ не видит оснований для снижения годовой инфляции существенно ниже целевых 4%.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Ключевая ставка ЦБ

Экс-министр финансов также выразил мнение, что ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может снизиться до 8,5% и даже до 8,25% годовых.

"Мой таргет (по ключевой ставке Банка России - прим. ред.) был на конец года 8,5%, точнее, мой прогноз. Так и думаю - 8,5%, может быть даже на 0,25 п. п. ниже", - сказал он.

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ЦБ допускает в 2017 году паузу в снижении ключевой ставки

Совет директоров Банка России 16 июня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

Однако глава ЦБ заявила, что Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году, если оценка рисков, прежде всего среднесрочных рисков, покажет, что повысилась вероятность их реализации.

По данным Росстата, инфляция в России в июне 2017 года составила 0,6% после 0,4% в мае. В годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,4%.

Совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле регулятор снизил ключевую ставку еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия Динамика ключевой ставки Центробанка
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